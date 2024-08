Madre de Simone Biles reaparece tras París 2024 y pide a la gimnasta que la perdone

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Simone Biles se consolidó como una leyenda del deporte tras colgarse tres medallas de oro y una de plata, galardones que suman una nueva capa a su ya impresionante carrera, que cuenta con un total de once preseas olímpicas.

Sin embargo, el éxito de Biles en París contrasta con una historia personal marcada por desafíos y adversidades desde una edad temprana, pues fue abandonada por su madre cuando apenas tenía seis años.

Para sorpresa de muchos, su madre biológica, Shannon, de 52 años, ha reaparecido para hablar sobre su pasado y su deseo de reconciliación.

En entrevista con Daily Mail, la mujer reveló su profundo arrepentimiento por el impacto que su adicción a las drogas y sus decisiones pasadas tuvieron en la vida de la gimnasta. Además, pidio a su hija que la perdone y espera que pronto pueda hablar con ella.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (abuelo de Biles) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, explicó.

“Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado, sigamos adelante. Sólo tengo que tener paciencia (para algún día hablar con ella)”, agregó.

