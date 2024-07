Atletas mexicanos en París 2024: ¿Quién es Abraham Ancer y cuándo compite?

Abraham Ancer, actualmente el jugador de golf mexicano mejor ubicado en el ranking mundial, ha escalado hasta el sitio 26 gracias a su talento y ahora buscará brillar en París 2024 Desde su debut profesional en 2013 y su entrada al PGA Tour en 2016, Ancer ha acumulado numerosos logros, consolidándose como una figura prominente en el mundo del golf.

Ancer se ha destacado por sus impresionantes actuaciones en torneos de alto nivel. Entre sus títulos más notables se encuentra el World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, donde demostró su capacidad para competir contra los mejores del mundo. Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde representó a México, también fue destacada. Aunque no logró obtener una medalla, Ancer finalizó con una tarjeta de 272 golpes (-12) tras rondas de 69, 69, 66 y 68, ubicándose en la posición 14.

Desde sus inicios, Ancer ha mostrado un crecimiento constante. En 2015, logró el subcampeonato en el torneo Brasil Champions en marzo y ganó el Abierto de Nueva Escocia en julio. Estos éxitos tempranos presagiaron una carrera prometedora que solo ha ido en ascenso.

El año 2023 marcó otro hito en la carrera de Ancer cuando se convirtió en el primer jugador mexicano en ganar el torneo Saudi International y el segundo en triunfar en el Tour Asiático desde 1995.

Ficha Técnica

Nombre Completo: Abraham Ancer Sagastegui

Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1991 (33 años)

Lugar de nacimiento: McAllen, Texas

Deporte: Golf

¿Cómo clasificó Abraham Ancer a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Abraham Ancer ratificó sus posiciones dentro del top-60 del ranking de golf olímpico y defenderán la bandera nacional en el prestigioso Le Golf National. A pesar de no haber participado en el U.S. Open el mexicano aseguró su lugar en la casilla 58.

El proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 se basa en el Ranking Olímpico de Golf. Los primeros 15 clasificados se aseguran un lugar en los Juegos, con la excepción de que no puede haber más de cuatro golfistas de un mismo país dentro de ese top-15. El resto de los puestos se completan desde el puesto 16 en adelante, con un máximo de dos golfistas por país para aquellos que no tengan más de dos representantes en el top-15. Además, el país anfitrión, Francia, tiene garantizado al menos un representante en cada categoría si no logra clasificar a nadie por ranking.

¿Cuáles son los máximos logros deportivos de Abraham Ancer?

1 WGC-Bridgestone Invitational

1 Emirates Australian Open

1 Abierto de Nueva Escocia

¿Qué día y a qué hora tendrá participación Abraham Ancer en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La programación para París 2024 tiene a los caballeros compitiendo del 1 al 4 de agosto. Le Golf National, uno de los campos de golf más prestigiosos de Europa, albergará ambas competiciones. Propiedad de la Federación Francesa de Golf, este campo está situado en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de Versalles. Inaugurado en 1991 y completamente renovado en 2016, Le Golf National ha sido sede de importantes competiciones internacionales, incluyendo la Ryder Cup de 2018.

Ronda 1: 1 de agosto, 01:00 hrs

Ronda 2: 2 de agosto, 01:30 hrs

Ronda 3: 3 de agosto, 01:00 hrs

Ronda 4: 4 de agosto, 01:00 hrs

