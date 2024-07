Atletas mexicanos en París 2024: ¿Quién es Carlos Ortiz y cuándo compite?

La delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuenta con atletas de gran calibre que tienen el potencial de pelear por medallas, y entre ellos destaca el golfista Carlos Ortiz.

Ortiz comenzó su trayectoria en el golf desde temprana edad y continuó desarrollando su talento durante su etapa universitaria en la Universidad del Norte de Texas. Allí, fue parte del equipo que ganó la medalla de bronce en la Universiada de Verano de 2011, destacando desde entonces en el ámbito internacional.

Convertido en profesional en 2013, Carlos Ortiz compitió inicialmente en el PGA Tour Latinoamérica, donde logró victorias significativas en el Abierto Mexicano de Golf en 2014 y el VISA Open de Argentina en 2015. En 2016, obtuvo su tarjeta para el PGA Tour, convirtiéndose en el tercer mexicano en lograrlo, después de Víctor Regalado y César Sanudo. Su mayor logro en el PGA Tour hasta la fecha es la victoria en el Abierto de Houston 2020, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar un torneo del circuito desde 1978.

Ortiz también ha dejado su huella en el Korn Ferry Tour, con victorias en el Utah Valley Championship en 2019 y el Korn Ferry Challenge en 2021. Su mejor ranking mundial fue el puesto 44 en febrero de 2021. En el año 2023, Carlos Ortiz ganó la International Series de Omán, un evento del Asian Tour, y recientemente se adjudicó los máximos honores en el LIV Tour al culminar en la primera posición del torneo de Houston.

Ficha Técnica

Nombre Completo: Carlos Ortiz

Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1991 (33 años)

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Deporte: Golf

¿Cómo clasificó Carlos Ortiz a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Carlos Ortiz ratificó sus posiciones dentro del top-60 del ranking de golf olímpico y defenderán la bandera nacional en el prestigioso Le Golf National. A pesar de no haber participado en el U.S. Open el mexicano aseguró su lugar en la casilla 51.

El proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 se basa en el Ranking Olímpico de Golf. Los primeros 15 clasificados se aseguran un lugar en los Juegos, con la excepción de que no puede haber más de cuatro golfistas de un mismo país dentro de ese top-15. El resto de los puestos se completan desde el puesto 16 en adelante, con un máximo de dos golfistas por país para aquellos que no tengan más de dos representantes en el top-15. Además, el país anfitrión, Francia, tiene garantizado al menos un representante en cada categoría si no logra clasificar a nadie por ranking.

¿Cuáles son los máximos logros deportivos de Carlos Ortiz?

1 Campeonato Panamá Claro

1 Campeonato El Bosque México

1 Abierto de Portland de WinCo Foods

1 Abierto de Houston

¿Qué día y a qué hora tendrá participación Carlos Ortiz en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La programación para París 2024 tiene a los caballeros compitiendo del 1 al 4 de agosto. Le Golf National, uno de los campos de golf más prestigiosos de Europa, albergará ambas competiciones. Propiedad de la Federación Francesa de Golf, este campo está situado en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de Versalles. Inaugurado en 1991 y completamente renovado en 2016, Le Golf National ha sido sede de importantes competiciones internacionales, incluyendo la Ryder Cup de 2018.

Ronda 1: 1 de agosto, 01:00 hrs

Ronda 2: 2 de agosto, 01:30 hrs

Ronda 3: 3 de agosto, 01:00 hrs

Ronda 4: 4 de agosto, 01:00 hrs

