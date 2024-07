CONADE negó tener adeudo por reservas para París 2024

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha negado ‘rotundamente’ tener adeudos con el Comité Olímpico Mexicano (COM) relacionados con reservas de hotel para los Juegos Olímpicos de París 2024. En respuesta a las acusaciones sobre un adeudo por más de un millón de pesos en reservas hoteleras, la CONADE ha solicitado explicaciones al COM y su dirigente, María José Alcalá Izguerra.

Según la CONADE, el COM realizó reservas sin autorización ni validación previa para la institución, con costos de más de 1.2 millones de pesos, destinados a hospedajes lujosos en París. Estas reservas no fueron aprobadas debido a las políticas de austeridad del gobierno federal, que prohíben lujos y excesos en viajes internacionales de sus funcionarios.

La CONADE desmintió la información publicada por Proceso, donde se aseguraba que la asistencia de Ana Guevara a París estaba en duda. La dependencia deportiva aseguró que jamás hizo reservación alguna propuesta por el COM y que la nota carece del rigor periodístico necesario.

Desde enero del presente año, la CONADE informó al COM que no requeriría las reservas de hotel realizadas unilateralmente por el Comité Olímpico. En múltiples reuniones, incluyendo una el 27 de marzo de 2024, se reiteró esta decisión, la cual fue documentada y aceptada por los representantes del COM.

Ese documento fue firmado de conocimiento y aceptado por los representantes del COM, Bernardo de La Garza, Jefe de Misión, Aimar Vallejo Arzate, Director General, Fabiola González Robledo, Directora Jurídica, Juan Guerrero García, Director Administrativo, Óscar Gómez Acosta como Director Técnico y Viridiana Silva Quiroz, la Directora Médica.

Pese a las comunicaciones oficiales y las políticas de austeridad, el COM solicitó el pago de las reservas en enero y nuevamente en junio de 2024. La CONADE, sin embargo, se mantuvo firme en su posición de no cubrir estos costos, que consideró innecesarios y contrarios a sus políticas presupuestarias.

La CONADE presentó documentos oficiales que refutan las acusaciones y exhortó al COM a trabajar de manera ordenada y transparente.

