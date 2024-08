La Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) respondió a Alejandra Valencia tras la denuncia de la arquera mexicana sobre un recorte en su beca, incluso tras haber ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A través de una publicación en redes, Valencia reveló el recorte: "Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias".

"Traigo el coraje porque tengo que pagar mi preparador físico, mi psicóloga; tengo que conseguir lo que son suplementos, las medicinas. Y me recortan la beca", añadió la arquera en Caliente TV.

La CONADE respondió con el apoyo desde 2019

Ante esto, la CONADE lanzó un comunicado en redes sociales revelando el apoyo que se le ha dado a Valencia en los últimos cinco años, asegurando que es "la atleta que más apoyo ha recibido en la delegación mexicana".

“Desde el mes de enero del año 2019 hasta julio del 2024, Alejandra Valencia recibió en apoyo en becas, premios y estímulos un total de 7 millones 901 mil 787 pesos… De acuerdo con los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, se hizo acreedora de una beca de 36 mil pesos mensuales contemplado en las Reglas de Operación del año 2024”, reveló la entidad gubernamental.

¡Atención! Luego de las declaraciones de la arquera mexicana Alejandra Valencia, la #CONADE informa. Aquí los detalles. pic.twitter.com/MlmxQicqYo — CONADE (@CONADE) August 23, 2024

Valencia 'violó' carta compromiso

De acuerdo con información revelada por CONADE, Alejandra Valencia firmó una carta compromiso en enero del 2024, en la que uno de los puntos estipulaba que no podía hacer publicaciones en redes que dañaran la imagen al organismo.

“No dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”, se puede leer en la carta, en la que se especifica que el castigo podría ser la cancelación de la beca.

