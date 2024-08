Marco Barrera sobre Marco Verde: “Sacó la frente por todos, paralizó a México”.

El exboxeador mexicano, Marco Barrera aseguró que el destacado pugilista mexicano, Marco Verde sacó la frente por todos en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que con la obtención de la medalla de plata representó de gran manera al Comité Olímpico Mexicano y a los boxeadores que se han quedado relegados.

“Creo que él sacó la frente por todos, por el Comité Olímpico, sacó las frentes por todos los boxeadores que han quedado relegados. Yo le aplaudo muchísimo, es un esfuerzo sobrehumano, porque los que no saben de boxeo de repente dicen oye es que le vi, pues es que no sabes que si dura un mes el torneo, un mes se tiene que estar manteniendo el peso, un mes tiene que estar manteniendo la división y es lo más cansado que hay para el boxeador. El profesional es lo más rápido, das la báscula y lo demás es bien fácil, pero para ellos no. Cada tercero, cada cuarto día estar ahí, estarse cuidando la división”, señaló.

De igual manera, el tres veces campeón en diferentes categorías, puntualizó la relevancia que tuvo la pelea de Marco Verde en México, ya que ‘paralizó’ al país, así mismo aconsejó al joven boxeador mexicano, que considere seguir el ejemplo de Óscar de la Hoya, quien después de su logró olímpico firmó un gran contrato.

“Definitivamente sí, yo creo que tenían que pasar muchos años para que se paralizara México, México se paralizó completamente esperando la pelea de Marco Verde por un centro de atención, ojalá que tome el camino indicado, que siga como boxeador y ponga los pies en la tierra, saber con quién va a firmar”.

“Que se refleje en Oscar de la Hoya, ya que él por sacar la medalla de oro. El promotor que se le acercó fue Baron, le dio una cantidad impresionante por firmarlo. Verde ahora sí que tiene el sartén por el mango, así que ese profesional que sepa con quién va a firmar, que ponga la cantidad que quiere agarrar y como dices, siempre teniendo bien los pies en la tierra. El boxeo de repente es como una montaña rusa, estás arriba y de repente nadie te conoce, entonces pensar cómo piensan ahora, antes no pensábamos que después del boxeo venía la vida, nos conformábamos con los aplausos y era diferente, ahorita ya muchos me han dicho, espérame es que después del boxeo sigue mi vida, mis gastos, mis cosas, ver más lo económico que intentar dar mucho espectáculo”, agregó.

Al final, felicitó a Marco Verde enfatizando en que para los boxeadores y aficionados mexicanos, la medalla obtenida en París 2024 pese a ser de plata tiene un sabor a oro. “Yo de antemano lo felicito, le mandé un mensaje antes de subir por medio de su papá, Manuel Verde me parece que se llama, le mandé un video deseándole la mejor de los éxitos, no se logró la de oro, pero esa medalla de plata para nosotros los mexicanos y los boxeadores creo que tiene sabor, a medalla dorada”, concluyó

