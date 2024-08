París 2024: Carolina Marín tras lesionarse en los Juegos Olímpicos: “Tengo el alma destrozada”

Tras salir de París 2024 lesionada y dejar pasar la oportunidad de subirse nuevamente al podio en unos Juegos Olímpicos, la española Carolina Marín salió a dar los pormenores de la delicada situación que vive.

“Ha sido un golpe muy duro, creo que el golpe más duro de toda carrera deportiva, he pasado una, dos y está es la tercera lesión de rodilla, no me lo esperaba para nada, mi intención en estos Juegos Olímpicos era volver a España con una medalla de oro”, resaltó la jugadora de bádminton.

Marín reconoció el gran gesto que tuvo la china He Bingjio, jugadora que enfrentaba cuando se lesionó, al sujetar con un pin la bandera de España en homenaje.

“No me lo imaginaba para nada que pudiera hacer eso hacia mi, ese detalle, recordarme en el podio, quiero aprovechar desde aquí agradecerle a He Bingjio”. comentó.

Carolina Marín, afirmó que será muy difícil la recuperación tras lesionarse por tercera vez la rodilla, pero es consciente que todo va por buen camino.

“En cuando a mí, estoy destrozada, tengo el alma totalmente destrozada, ha sido un golpe muy duro, necesitaré mucho tiempo, necesito recomponerme, la operación ha salido todo bien afortunadamente”, resaltó.

Carolina Marín habla por primera vez tras lesionarse en los Juegos Olímpicos de París 2024. ''Ha sido el golpe más duro de mi carrera, no sé si volveré a coger una raqueta''#París2024 #ParísRTVE11a pic.twitter.com/xac6iwiz49 — Teledeporte (@teledeporte) August 11, 2024

