Prisca Awiti cuenta cómo ha cambiado su vida tras la plata en París 2024

El verano de este año ha sido bastante movido, especialmente para la judoca mexicana Prisca Awiti a quien, después de ganar la medalla de plata en su peso en los Juegos Olímpicos de París 2024, le ha cambiado la vida.

En entrevista exclusiva para W Deportes, la atleta mexicana contó cómo ha sido el cambio en su día a día, explicando que salir a la calle es más complicado después de haberse consagrado como la segunda mejor judoca del mundo.

“NO ES TAN FÁCIL SALIR A LA CALLE PARA COMER” ¡El pedir muchas fotos es parte de la rutina! • Prisca Awiti nos platica cómo le ha cambiado la vida en el día a día tras conseguir una medalla de plata ENTREVISTA COMPLETA https://t.co/Lw13sgxetH

pic.twitter.com/6hrFwwflI8 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 9, 2024

"Mi vida ha cambiado, todo muy bien, ya me cayó el veinte, estoy empezando a disfrutar la medalla, la Prisca de antes me llevó a ese logro y tengo que estar con los pies sobre la tierra. Me conocen mucho más en la calle, no es tan fácil salir a comer porque te paran en todos lados, principalmente así ha cambiado mi vida", comentó.

La atleta olímpica mexicana ha sido parte de varios eventos después de haber conseguido la plata en París 2024, ha llamado la atención de los aficionados y también se ha convertido en un icono del olimpismo mexicano.

