Blue Demon Jr: ¿Por qué aún guarda su identidad como incógnita?

El luchador enmascarado es el símbolo principal de la Lucha Libre mexicana y pocas veces se habla de los hombres de carne y hueso que están detrás de las tapas. Son personas que realizan un sin fin de sacrificios con tal de ocultar su identidad ante el mundo entero y se llega a tornar en una situación desgastante para algunos. Blue Demon Jr. es un hombre que se caracteriza por darle aún esa fe y legalidad al misterio que encubre una máscara de luchador.

El veterano es miembro de una generación que alcanzó a recibir las lecciones en viva voz de las leyendas más grandes que ha tenido este deporte. Pese a no ser hijo de sangre del señor Blue Demon, el heredero adquirió toda la responsabilidad que esta icónica indumentaria simbólica. El respeto y cuidado de la identidad es una característica que él mantiene hasta la fecha, en pleno 2022 y con las redes sociales en su auge.

“A las nuevas generaciones no creo que les hayan explicado lo que es usar una máscara. Las usan por tener un equipo bonito, quizás. Pero no les explican todo el sacrificio que hay detrás para mantener una incógnita”, dijo Blue Demon Jr. en entrevista con RÉCORD. El gladiador sigue al pie de la letra el manual no escrito de las normas y sugerencias para cuidar la identidad por parte de un gladiador enmascarado.

“La máscara de un luchador (enmascarado) vale lo que cuide su incógnita, por ende, yo tengo que cuidar la trayectoria de mi papá, la mía y este personaje tan hermoso que es Blue Demon”, señaló el hombre que rapó a Dr. Wagner Jr. en Triplemanía XXVII.

“Es un personaje al cual se debe respetar a toda costa, porque creo yo que hay mucho sacrificio detrás de esta máscara, de estas dos personas; tanto de mi padre como de un servidor por guardar la magia, la incógnita, el misticismo de lo que es un luchador enmascarado”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLW DEMANDÓ A WWE POR INTERRUMPIR RELACIONES CONTRACTUALES CON TERCEROS