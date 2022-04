Canek sobre Psycho Clown: 'No soy el luchador al que está acostumbrado a enfrentar'

En la década de los 80's no existía una sola estrella de talla internacional que no pagara la aduana de Canek dentro del Toreo de Cuatro Caminos. Esto lo convirtió en el estandarte de aquel mítico recinto del pancracio nacional, gracias a los atractivos carteles que ahí se presentaron.

Para Triplemanía XXX, el Príncipe Maya tendrá un choque con el estandarte de Lucha Libre AAA en la figura de Psycho Clown en lo que será un choque de ídolos generacionales en Monterrey, Nuevo León.

La leyenda viviente de los cuadriláteros pondrá en juego su espectacular máscara dentro de la Ruleta de la Muerte con la que AAA celebrará tres décadas de vida. Pese a la veteranía de Canek, el luchador sabe que su próximo oponente jamás ha enfrentado a un gladiador de su calibre, esto pese a que Psycho Clown desenmascaró a Dr. Wagner y enfrentó a Los Villanos en su última lucha profesional.

“Que él se dé cuenta de que yo no soy el luchador al que está acostumbrado a enfrentar. Si él vuela, me da gusto; si no, pues que se meta en mi estilo, pero desgraciadamente no creo que la vayas a hacer”, declaró el Príncipe Maya en entrevista con RÉCORD dirigiéndose al Psicópata del Ring.

“Yo no me pienso meter en su estilo, necesitamos un punto medio para demostrar quiénes somos. Esa noche no seré el flanecito que estás acostumbrado a ganarle. ¡Yo soy Canek, recuérdalo!”, agregó.

Canek ha surcado grandes desafíos a lo largo de su carrera, como enfrentarse a una generación plagada de talento en la década de los 80's con talento como Mil Máscaras, Perro Aguayo, El Solitario y Dr. Wagner; así como grandes leyendas internacionales como Hulk Hogan, André El Gigante y Antonio Hinoki. Sin embargo, el tabasqueño asegura que él nunca ha elegido a sus contrincantes.

“Yo nunca he escogido a mis rivales. Siempre lo he dicho, al rival que me pongan yo salgo adelante, la prueba está que donde me he parado he salido bien librado. Esta no es la excepción, quiero ver qué tanto queda de Canek. Es una prueba difícil para mí, pero no imposible”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HARDY BOYZ: SE PRESENTARÁN EN LA SEGUNDA NOCHE DE TRIPLEMANÍA XXX EN TIJUANA