L.A. Park: Busca impulsar a los jovenes luchadores con las Luchas de Barrio

El hambre se puede definir brevemente como la necesidad o ganas de comer, pero en México va más allá de eso con las condiciones en las que crece gran parte de la población. La mayoría de los luchadores tienen orígenes sumamente humildes; L.A. Park es uno de ellos y es consciente de la falta de oportunidades que hay en la lucha por lo que buscará impulsar cientos de carreras con el concepto Lucha de Barrio.

La idea surgió de la tesis que Luis García realizó sobre lucha libre en el Colegio Amaura y ahora es secundada por una de las figuras más reconocidas en México y el mundo. L.A. Park reconoce que el hambre y la sed de triunfo son un diferenciador a la hora de encontrar a los ídolos de los encordados.

“Hay muchos luchadores que tienen un sueño también, así como lo tuve yo. Sinceramente mi sueño era ganar dinero para ayudar a mi abuelita, el problema es que yo iba, tocaba puertas y no se me abrían porque no era un luchador conocido y no había algo que me respaldara para que me pudieran dar trabajo”, relató al veterano en entrevista con RÉCORD.

L.A. Park vivió en carne propia el ABC del maltrato laboral y las condiciones precarias en las que trabajan los luchadores mexicanos incluso siendo ya un ídolo taquillero. El rudo es uno de los elementos que más veces ha hablado sobre este problema dentro del deporte de las llaves y contrallaves, por eso quiere hacer un cambio a raíz de este concepto.

“Se sufre, se batalla, se te cierran puertas, te humillan, te maltratan y eso es lo que yo no quiero para estos luchadores que tienen talento, que sufran, sean humillados o maltratados”, declaró La Auténtica Parka.

“Por eso es que estamos haciendo Lucha de Barrio porque sé que en los barrios y en las arenitas de tu colonia hay buenos luchadores que tienen miedo de ir a tocar puertas de las empresas grandes”, agregó.

Luego de casi 40 años de carrera, L.A. logró entender cuál era la clave del éxito en los luchadores y siempre es el hambre. “Si tienen sed de triunfo vas a superar los obstáculos, si no la tienes mejor no vengas. El hambre te hace ser cabrón”, concluyó.

