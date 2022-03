L.A. Park: 'La lucha libre me ha dado todo'

L.A. Park ha sufrido ya el estrago de cuatro décadas dedicadas a la lucha libre. Su cuerpo cada vez reciente más los golpes y las lesiones tardan más en sanar. Sin embargo, el rudo asegura que este deporte le cambió la vida y de ahí su amor incondicional.

“Yo me vine de Monclova, Coahuila con la mentalidad de que los luchadores ganaban un dineral y le dije a mi abuela que me iba a venir y con dos o tres luchas iba a mandarle dinero para que no sufriera y no. Empecé a darme cuenta de que no había dinero (en la lucha libre)”, relató L.A. Park a RÉCORD.

De joven se le cerraron las puertas que tocó en toda la república y más tarde cuando se convirtió en el gran ídolo que es esas puertas se abrían para él, pero el daño ya estaba hecho. “Así es la gente cuando no eres conocido”, contó.

“La lucha libre me ha dado todo. Yo dormía en el suelo, en una esponja. Ahora tengo mi pantalla de 80 pulgadas, tengo cable, me siento en mi sillón y digo ‘esto es mio’. No tengo para vivir como el Canelo, en carro del año, pero no me quejo. Gracias a la lucha libre mis hijos son abogados, va a salir un ingeniero y yo no tuve estudios”, concluyó.

