La Hiedra, luchadora mexicana, explica incidente con aficionado

Hace una semana, la Hiedra, luchadora mexicana estuvo involucrada en un incidente con un aficionado en plena pelea. La atleta fue agredida sexualmente por un tipo que se acercó para tocar parte de su cuerpo.

El incidente ocurrió durante una reciente función independiente en los Estados Unidos, donde no había seguridad. La tamaulipeca se encontraba en una pelea cuando de la nada se acercó un hombre para darle una nalgada.

Como era de esperarse, la luchadora respondió y bajó de inmediato del ring para golpear al fanático; sin embargo, la acompañante del sujeto intervino en la situación y agredió a la Hiedra lanzándole golpes.

Ahora, la luchadora ha salido a explicar lo sucedido en la pelea. “Yo estaba parada en la esquina, y el vato va y me nalgueó. Yo voy cacheteo al vato porque yo siempre cacheteo a los vatos y la vieja como que no vio que el vato fue y me nalgueó y a la vieja se le ocurre aventarme y me cachetea”, reveló.

La respuesta de la luchadora vino ya que muchos usuarios criticaron la acción, puesto a que sólo vieron su reacción y no la razón por la cual fue a agredir al sujeto. Ahora, la Hiedra espera que con su explicación y un video que muestra lo sucedido se aclare el incidente.

