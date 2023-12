Latin Lover revela que Konnan y Atlantis intentaron truncar su carrera en la lucha libre

El exluchador Latin Lover recordó algunos problemas que sufrió a lo largo de su etapa dentro de la lucha libre, específicamente diferencias con compañeros como Konnan y Atlantis, quienes trataron de truncar su carrera.

Fue en una entrevista en el podcast del también gladiador Vampiro Canadiense, que Víctor Reséndez, nombre real del deportista regiomontano, compartió algunas duras experiencias del pasado, como cuando Konnan, actual creativo de la empresa Triple A, lo escupió, lo empujó y en una función lo insultó por realizar un castigo sobre el ring.

"Había una cargada que yo hacía como Canek y él primero me dijo 'no quiero que vuelvas a cargar a nadie'... Un día en el Juan de la Barrera me dijo 'oye hijo de tu puta madre, ya te dije muchas veces que no vuelvas a cargar a nadie'... Ese día el Hijo del Santo me defendió y le dijo '¿Por qué no le dices algo a Canek? Déjalo en paz. Si el chavo no se quiere defender yo sí, déjalo en paz'".

Aunque el también conductor y actor reconoció que después de unos años el luchador cubano se disculpó y le explicó qué le hacía “bullying porque yo quería que tú respetaras la lucha, que aprendieras, que la amaras como yo”, Latin Lover agregó que las complicaciones de salud que ha sufrido Konnan en tiempos recientes, "bien ganado se lo tiene".

ATLANTIS SE NEGÓ A IMPULSAR SU CARRERA

Latin Lover también recordó el rechazo que sufrió de Atlantis en la época que trabajó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues pese a ser del mismo bando técnico, el conocido como ‘Ídolo de los niños’ se negó a impulsar su carrera.

“ Hubo una persona que en su momento, cuando el licenciado Elizondo dijo ‘quiero que le echen la mano a Latin porque lo quiero hacer estrella’, cuando se dio la media vuelta, los rudos dijeron ‘sí, ahí lo cuidamos, no se preocupe’, pero que un técnico te diga ‘oye, yo no voy a dejar de verme para que tú te luzcas, tienes la oportunidad de hacer lo que sabes arriba del ring, pero yo no me voy a quedar parado para que te vean’”, recordó.

