Negro Casas tras cambiarse a AAA: 'Era necesario para mi carrera'

Los cambios son necesarios para obtener nuevos resultados en nuestras vidas. Tal es el caso de Negro Casas, quien después de más de 40 años trabajando en la Arena México, a principios de 2023 sorprendió a todos al llegar a la empresa AAA, saliendo de su zona de confort y con el objetivo de enfrentarse a nuevos obstaculos.

En entrevista para RÉCORD, el de la dinastía Casas comentó estar muy feliz porque está viviendo experiencias que nunca imaginó en su vida, como luchar en la misma esquina que su pareja sentimental Dalys.

“Subir al ring con mi esposa es de los mejores momentos en AAA. Jamás en mi vida yo me imaginé que compartiría el ring con mi esposa, pues tenemos un matrimonio sólido, somos un engrane perfecto. En lo personal, fue un cambio que era necesario para mi carrera, me siento tranquilo porque sigo haciendo lucha libre y entregándome a mi gente”, comentó el 4:40.

No obstante, lo más importante en esta nueva etapa de la vida del señor Casas es su unión familiar que ha crecido al estar más tiempo con su hija, su yerno Psycho Clown y sus nietos.

“Hay más interacción con mi yerno y mis nietos; estoy pasando cosas que jamás imaginé. Me da vida convivir con mis nietos, es algo indescriptible en donde yo soy el único ganador y sólo los que son abuelos me entenderán”, enfatizó.

Darle un giro de 180º a su vida le ha funcionado al desarrollo de su personaje y extender aún más su legado con nuevas luchas, nuevos rivales y nuevas arenas, donde los únicos ganadores son las aficionados al ver rivalidades que antes no se imaginarían o ver luchar a Negro Casas en la arena más cercana.

“Hay muchos luchadores con mucho talento. Vikingo es increíble, me declaro su fan sin dejar de ser su adversario el día que me toque. Hay mucho talento que sí me gustaría enfrentar, entonces, esa es la novedad y que me motiva para entrenar al doble y rendir en AAA”, finalizó Casas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OCTAGÓN JR. CELEBRA SU CUARTO ANIVERSARIO CON SU ACTUAL PERSONAJE EN TRIPLE A