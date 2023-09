Octagón Jr. celebra su cuarto aniversario con su actual personaje en Triple A

El 8 de septiembre es una fecha importante para Octagón Jr., ya que en 2019 hizo su primera aparición en la Triple A con su actual personaje. Luego de destacar en las arenas independientes con el nombre de Golden Magic.

Su debut fue en Puebla, donde hizo equipo con Big Miami y Lady Shani para vencer a Abismo Negro Jr., quien también había hecho su presentación, Villano III Jr. y la Hiedra.

"Cuando me dieron la noticia se me erizó la piel, se me pusieron los pelos de punta, llegué a casa con la noticia de esta oportunidad. Todos encantados porque creyeron en mí, le iba a dar un toque especial a este personaje, puestrabajar para AAA es haber subido de nivel", dijo Octagón Jr. para RÉCORD.

"La Magia del Dragón" desea darle la vuelta al mundo luchando, sueño que no se ve tan lejano, ya que anteriormente ha trabajado para NWA y MLW. ¿Y por qué no? Convertirse en el próximo estandarte de la Tres Veces Estelar, al igual que su padrino La Parka (QEPD).

"No a cualquier persona se le da, cuando algo es para ti, solitas las cosas se van dando. Para mí esto no es un trabajo, es un estilo de vida. Es lo mejor que me ha pasado. Si muero y vuelvo a nacer Volvería a ser luchador", finalizó Octagón Jr.

