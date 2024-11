Shocker agradece el apoyo de la afición: “Ya me di cuenta que soy un ídolo del pueblo”

Luego de terminar su tratamiento contra las adicciones, Shocker comentó en entrevista con RÉCORD que busca regresar de lleno a la lucha libre y uno de los factores que lo motivan a hacerlo es la afición, a la cual agradece por todo el apoyo que siempre le ha dado, en especial en estos últimos meses, pues dice que se ha dado cuenta que es un “ídolo del pueblo”.

“Se siente muy bonito (el cariño de la afición), es un sentimiento de esperanza, de amor, te levanta el ánimo, a mí me inflama mucho el ego, la verdad, pero ya me di cuenta de que la gente me quiere mucho, que soy un ídolo del pueblo, en todos los estatus económicos, todo mundo me saluda, me piden una foto y si en algún momento se las negué, discúlpenme, a lo mejor no estaba en mis cinco sentidos o estaba molesto.

“Gracias por todo su cariño, no se desesperen, vamos a tratar de salir adelante, vamos a tratar de seguir dando de qué hablar, pero de una mejor manera, ya le quité el nombre a Sangre Chicana porque el ‘Amo del Escándalo’ ahora soy yo”, comentó entre risas el ‘1000% Guapo’.

Sobre su regreso oficial a la lucha libre, Shocker señaló que ya tiene varias fechas confirmadas y lo más probable es que el 1ro de diciembre en Veracruz reaparezca en los encordados, aunque no será con Triple A o el CMLL, empresas en las que figuró por muchos años, pero que aún no se han acercado para ofrecerle trabajo.

“Con el Consejo Mundial no he tenido acercamientos, tuve acercamientos con Triple A, ellos me apoyaron con los boletos de avión cuando fui a la clínica.

“Ya empiezo a luchar, el día 1ro de diciembre voy a estar en Poza Rica, Veracruz, el día 7 voy a Puerto Vallarta, el día 17 voy a Tijuana, Baja California, el día 25 en la Arena Neza, el día 27 en Mazatlán, el día 28 en Culiacán, es lo que tengo hasta este momento”, comentó.

Cuestionado directamente por El Planchitas sobre si Triple A ya le ofreció trabajo, tomando en cuenta que Latin Lover, actual director de talento en la empresa, fue uno de los personajes dentro de la lucha libre que lo ayudó en su reciente tratamiento contra las adicciones, Shocker comentó que antes de incorporarse a una empresa debe recuperar su forma física y por ello ya comenzó a entrenar.

“Todavía no me doy de alta totalmente, estoy trabajando en mi cuerpo, bajar un poco de peso porque al estar en este tiempo de resguardo comes muy bien, subí un poco de peso, casi 12 kilos, entonces estoy empezando a hacer una dieta, hacer un entrenamiento por un tiempo más prolongado, ir al gimnasio y subir al ring, a luchar, a rodar, a costalearme, entonces una cosa a la vez”, explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA DEJA EL MONUMENTAL PARA JUGAR EN LA BOMBONERA DEBIDO A COPA LIBERTADORES