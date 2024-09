Aniversario 91 CMLL: ¿Cuándo y por dónde ver EN VIVO la pelea entre Chris Jericho y Místico?

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) está listo para celebrar su 91 aniversario con una espectacular función en la Arena México este 16 de septiembre. La lucha libre mexicana se engalanará con una cartelera que promete momentos inolvidables, donde dos grandes íconos del deporte, Místico y Chris Jericho, serán los protagonistas de la noche.

Chris Jericho, una leyenda del wrestling estadounidense y actual estrella de All Elite Wrestling (AEW), regresará a México después de 30 años para enfrentarse en un mano a mano a Místico, el luchador emblema de ‘La Seria y Estable’. Este enfrentamiento no será cualquier combate, ya que será un choque de empresas. Místico representará al CMLL, mientras que Jericho, conocido como ‘Corazón de León’, luchará por AEW. Jericho, fiel a su estilo, no ha dudado en elevar las apuestas, asegurando que, de salir victorioso, buscará un reto aún mayor: una lucha de máscara contra cabellera contra Místico.

Aunque el duelo entre Místico y Jericho acapara los reflectores, la lucha semifinal de la noche promete igualar el nivel de tensión. Hechicero, Euforia, El Valiente y Esfinge se enfrentarán en un cuadrangular de máscaras, donde la identidad de uno de los luchadores será revelada. En este formato, las parejas se medirán en un combate inicial, y los ganadores de esa contienda se enfrentarán entre sí hasta conseguir la rendición o el toque de espaldas que decidirá al gran triunfador.

Cartelera 91 Aniversario CMLL

Mano a mano: Místico vs. Chris Jericho

Cuadrangular de Máscaras: Esfinge vs. Euforia vs. Valiente vs. Hechicero

Volador Jr., Atlantis Jr. y Último Guerrero vs. Orange Cassidy, Kojima y Rocky Romero

Campeonato Mundial Femenil: Willow Nightingale vs. Zeuxis

Final Copa Independencia: Máscara Dorada vs. Titán

Templario, Neón y Star Jr. vs. Soberano Jr., Ángel de Oro y Niebla Roja

Futuro, Max Star y Hombre Bala Jr. vs. Magnus, Rugido y Magia Blanca.

¿Cuándo y por dónde ver?

Día: Viernes 13 de septiembre

Hora: 20:30

Lugar: Arena México

Transmisión: Youtube CMLL (Se debe pagar una suscripción con costo de 690 pesos)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL celebrará a lo grande su 91 Aniversario este 13 de septiembre