CMLL: Zeuxis declaró que desea ser la finalista del Campeonato Universal de Amazonas

La segunda eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas está que arde, pues el próximo viernes en la Arena México se conocerá a la rival de La Catalina, la cual saldrá de la lucha entre Lluvia, Dark Silueta, Tiffany, Skadi, Náutica, Sey Sol, Zeuxis, Amapola, Sanely, Hera, Andromeda y Maligna.

En día de medios, la puertorriqueña Zeuxis declaró que desea ser la finalista en este torneo cibernético, sobre todo para darle la bienvenida a La Catalina, que a principios de este año ingresó a las filas del CMLL después de su paso por la WWE y Big Lucha.

"No le he dado la bienvenida, en la WWE nunca hizo nada, para ser sinceros su nombre estuvo ahí pero no hizo nada. Me gustaría enseñarle lo que es la lucha libre mexicana y no eso de andar mandando besos que como ruda no le queda", dijo la luchadora que regresó este 2023 a la Seria y Estable.

"No tiene una carrera productiva, aquí tiene que trabajar para llegar a una Arena Coliseo y a una Arena México", añadió la luchadora.

Recientemente, Zeuxis desempolvó el vestuario que utilizaba hace años con Las Infernales, por lo que la posibilidad de un reencuentro está latente, sin embargo, su excompañera Lluvia se encuentra en el lado científico.

"Lluvia trae la sangre chicana y se le sale arriba del ring por más que diga que es técnica no lo es. No pienso en una tercia porque no hay nada que ganar en tercia, pero sí en una dupla con La Infernal Mayor que es Lluvia, porque ella entró primero a tomar clases con el profesor Satánico, sería un honor compartir esquina con ella", concluyó.

"La Diosa Guerrera" comenzó su carrera en 2009 y estuvo en el CMLL hasta 2018 cuando probó suerte en el circuito independiente, cinco años después está de vuelta.

Dentro de sus logros se encuentran las máscaras de Silueta, Vaquerita y Princesa Sugehit.

"El hecho de que fui independiente un rato no significa que ya no se parte del CMLL. La gente me recibió como si nunca me hubiera ido. Mi trabajo sigue dando de qué hablar", dijo la "Potencia Puertorriqueña".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: OCTUBRE TENDRÁ LA DISPUTA POR EL TÍTULO UNIVERSAL Y EL GRAND PRIX FEMENIL 2023