¡El CMLL llevará la lucha libre a las calles! Todo listo para la Carrera del Ring 2026

Todo listo para la Carrera del Ring 2026 | Emiliano Cárdenas

En su segunda edición, el Consejo Mundial de Lucha Libre espera reunir a más de cuatro mil participantes en una competencia que combinará el atletismo con el pancracio mexicano

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para llevar su espectáculo más allá de los cuadriláteros con la segunda edición de la Carrera del Ring 2026, una iniciativa que reunirá a corredores y estrellas de la lucha libre en las calles de la Ciudad de México.

La competencia fue presentada desde la Arena México, con la presencia del presidente de la empresa, Salvador Lutteroth, y luchadores como Atlantis Jr. y Olympia. La cita será este domingo 29 de noviembre, a partir de las 6:30 horas, con una expectativa superior a los cuatro mil participantes.

¿Cómo será la Carrera del Ring 2026 del CMLL?

Una de las características especiales de esta competencia será la rivalidad entre rudos y técnicos, pues los corredores podrán integrarse a cualquiera de los dos bandos. Para identificarlos, utilizarán los emblemas de las máscaras de Kemalito y Kemonito, respectivamente.

Rutas para Carrera del Ring 2026 | Emiliano Cárdenas

Además de las figuras que participarán en la carrera, también estarán presentes representantes del pancracio como Kamelot y el réferi Edgar Noriega.

Para Atlantis Jr., esta actividad representa una oportunidad de acercarse a los aficionados desde otra perspectiva y motivar a más personas a practicar deporte.

“Es un honor participar en este tipo de eventos donde puedes convivir con la gente y ser un poco inspiración para todos aquellos que quieren practicar un deporte”, expresó el luchador durante la presentación.

La salida y la meta estarán instaladas en el Monumento a la Revolución, mientras que el circuito recorrerá importantes vialidades de la capital, entre ellas Paseo de la Reforma, Insurgentes y México-Tenochtitlan.

Cronograma de actividades para la Carrera del Ring 2026 | Emiliano Cárdenas

Habrá función de lucha libre en el Monumento a la Revolución

La actividad no terminará cuando los participantes crucen la meta. Después de la competencia y la ceremonia de premiación, el CMLL ofrecerá una función especial de lucha libre en el mismo Monumento a la Revolución.

En el cartel estarán presentes Soberano Jr., los Hermanos Calavera, Dulce Gardenia, Kira, Candela, Capitán Suicida y Olympia, entre otros integrantes de la empresa.

Por su parte, los corredores deberán recoger sus paquetes de participación el sábado 28 de noviembre en la Calzada de la Fuente Xochipilli, ubicada en la avenida de los Compositores, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las inscripciones permanecen disponibles mediante el portal de AsDeporte. Cada participante recibirá una playera conmemorativa, número de corredor con chip, bolsa de competidor y una medalla al completar su recorrido, aunque la disponibilidad de las playeras dependerá de las tallas existentes.