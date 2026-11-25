La integrante de los Death Riders aseguró que está preparada para enfrentar el rechazo del público mexicano y advirtió que buscará protagonizar una lucha memorable ante Persephone este viernes 27 en la Arena México

Marina Shafir tiene una oportunidad importante en su camino dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La luchadora de AEW se enfrentará a Persephone por el Campeonato Mundial Femenino de la promotora mexicana, en un combate que promete emociones de alto calibre, tal como ofrecieron en el Grand Prix de Amazonas 2026.

Durante el día de medios del CMLL, donde RÉCORD estuvo presente, Shafir habló sobre sus expectativas para este enfrentamiento y dejó claro que no le preocupa convertirse en la antagonista de la noche. Por el contrario, está acostumbrada a recibir abucheos y utilizar esa energía para castigar a sus rivales.

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Marina Shafir quiere darle un respiro a Persephone

La luchadora de AEW reconoció que siente orgullo por tener esta oportunidad, aunque también aseguró que tiene una responsabilidad con Persephone, especialmente por la situación emocional que ha atravesado la mexicana durante las últimas semanas.

Quiero ofrecerle una muy buena distracción de ese desamor emocional por el que pasó hace un par de semanas. Quizá, solo quizá, si la golpeo lo suficientemente fuerte y la lanzo con suficiente fuerza, pueda olvidarlo por una fracción de segundo

Sin embargo, la estadounidense sabe que no tendrá precisamente a la afición de su lado. Acostumbrada a recibir el rechazo del público local cuando enfrenta a sus favoritos, aseguró que los abucheos solamente le permiten concentrarse en encontrar oportunidades para lastimar a sus oponentes.

Estoy muy acostumbrada a decepcionar a los públicos locales y a sus favoritos. No soy una extraña a los abucheos ni al silencio. Eso solamente me da más concentración y espacio para infligir cualquier tipo de daño que pueda a mis rivales

Marina Shafir, parte de los Death Riders de AEW | AEW

¿Marina Shafir busca un contrato dual con AEW y CMLL?

Shafir también reconoció que disfruta sus presentaciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que le gustaría tener más oportunidades para conocer la cultura, el ambiente y el estilo de la lucha mexicana.

Incluso, cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de conseguir un contrato dual, como sucedió con Claudio Castagnoli, la luchadora no descartó esa alternativa.

¡Todo es posible! Ni siquiera lo había pensado. Gracias por poner esa idea en mi cabeza y darme una pequeña meta adicional. Quiero tener más cosas de las que mi hijo pueda sentirse orgulloso, y creo que eso sería una de ellas

Entrada de Marina Shafir junto a los Death Riders en un show de All Elite Wrestling | AEW

Finalmente, Marina Shafir le dedicó unas palabras a Persephone, en las que dejó claro que, más allá de lo que esté atravesando la campeona, buscará hacer de su enfrentamiento una noche inolvidable.