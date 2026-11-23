CMLL y Crunchyroll unen fuerzas con 'Liberen a los Villanos' en una gran función de domingo familiar

Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y Akuma fueron los ganadores en el evento estelar de esta noche de domingo | EMILIANO CÁRDENAS

El Consejo Mundial de Lucha Libre y Crunchyroll presentaron una función especial en la Arena México, donde RÉCORD estuvo presente

La lucha libre y el anime unieron fuerzas en una función especial. Bajo el concepto de 'Liberen a los Villanos', el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Crunchyroll realizaron una alianza para ofrecer una tarde llena de emociones en el tradicional domingo familiar en la Arena México, con una cartelera que presentó enfrentamientos de alto nivel y distintas rivalidades sobre el cuadrilátero.

RÉCORD estuvo presente en esta celebración, que tuvo como protagonistas a figuras del pancracio nacional e internacional. Desde la lucha estelar hasta los encuentros de las divisiones inferiores, los aficionados disfrutaron de una función en la que los técnicos y rudos buscaron imponer condiciones.

Bárbaro Cavernario y Villano III Jr. encabezaron la victoria ruda

En el combate estelar, Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y Akuma demostraron su poderío al imponerse a Máscara Dorada, Templario y Titán. La tercia ruda consiguió salir con los brazos en alto ante un equipo técnico que no dejó de buscar la victoria.

Por su parte, Bandido y Francesco Akira hicieron equipo para enfrentar a Averno y Yutani. La dupla consiguió superar a sus rivales y quedarse con un triunfo importante en una de las luchas más atractivas de la cartelera.

Bandido y Francesco Akira festejan su victoria en el evento | EMILIANO CÁRDENAS

En la lucha de amazonas, Tessa Blanchard, Kira y Skadi, como ya es costumbre en la México Catedral, unieron fuerzas para derrotar a Olympia, Keyra y Candela, en un combate que reunió a seis representantes de la lucha libre femenil.

Así fueron los resultados de 'Liberen a los Villanos'

La actividad también tuvo espacio para las nuevas generaciones y las divisiones inferiores. Blue Panther Jr. y Dark Panther consiguieron imponerse a Vegas Depredador y Crixus.

Uno de los momentos más polémicos llegó en el enfrentamiento entre Cerebro Negro Jr. y Disturbio contra Espanto Jr. y Dark Magic. Los primeros se llevaron la victoria por descalificación, luego de que Espanto Jr. le retirara la máscara a Cerebro Negro Jr., acción que provocó el castigo de los réferis.

Tessa Blanchard, Kira y Skadi resultaron vencedoras por parte de las Amazonas participantes | EMILIANO CÁRDENAS