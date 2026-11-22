¡Carlos Segundo le dio clases de doblaje a Villano III Jr.! Crunchyroll llega a la Arena México

El histórico actor de doblaje compartió sus conocimientos con el gladiador mexicano como parte de una colaboración especial entre Crunchyroll y el CMLL

El mundo del anime y la lucha libre mexicana tendrán un encuentro especial este domingo 22 de noviembre en la Arena México. Como parte de una colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Crunchyroll llevará su campaña 'Liberen a los Villanos' a La Catedral de la Lucha Libre, con tres gladiadores que representan a la perfección el lado rudo del cuadrilátero: Villano III Jr., Bárbaro Cavernario y Akuma.

Pero la colaboración también tuvo un encuentro especial fuera del ring. Villano III Jr. recibió clases de doblaje de Carlos Segundo, reconocido actor de voz que ha interpretado a personajes como Piccolo en Dragon Ball y Severus Snape en Harry Potter.

Crunchyroll y CMLL llevan a los villanos del anime a la Arena México

La iniciativa forma parte de la campaña 'Liberen a los Villanos', con la que Crunchyroll busca celebrar a los antagonistas más emblemáticos del anime. Ahora, esa temática llegará al cuadrilátero mexicano con una función especial en la que Villano III Jr., Bárbaro Cavernario y Akuma serán algunos de los grandes protagonistas.

La función dominical tendrá como combate estelar un enfrentamiento de relevos australianos: Máscara Dorada, Templario y Titán se medirán ante Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y Akuma. Además, Bandido y Francesco Akira harán equipo para enfrentar a Averno y Yutani en una lucha semifinal que promete grandes emociones.

¿Qué luchas habrá en el Domingo Familiar del CMLL?

La función comenzará a las 17:00 horas y contará con una cartelera de siete combates. Entre los atractivos también destaca un encuentro femenil de relevos australianos, con Tessa Blanchard, Kira y Skadi frente a Olympia, Keyra y Candela.

La programación se completa con Blue Panther Jr. y Dark Panther ante Vegas Depredador y Crixus; Espanto Jr. y Dark Magic frente a Cerebro Negro Jr. y Disturbio, además de una primera lucha de pequeñas estrellas con Galaxy, Kalix y Pequeño Magia contra Pequeño Pierroth, Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia.