La integrante de Death Riders regresa a La Catedral de la Lucha Libre con una cuenta pendiente ante la Campeona Mundial del CMLL

La rivalidad entre Marina Shafir y Persephone tendrá un nuevo capítulo este viernes 27 de noviembre en la Arena México. La integrante de Death Riders está de regreso en La Catedral de la Lucha Libre con una misión muy clara de destronar a la mexicana y arrebatarle el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en un enfrentamiento que tiene cuentas pendientes desde el Grand Prix de Amazonas 2026.

Todo comenzó durante uno de los torneos más emblemáticos de la ‘Serie y Estable’, cuando Marina eliminó a Persephone, quien posteriormente intervino para provocar la eliminación de la integrante de Death Riders. Desde entonces, ambas tienen asuntos por resolver y Shafir dejó claro que su intención es cobrar revancha y llevarse el oro de la empresa mexicana.

Marina Shafir quiere cobrar venganza ante Persephone

Después de su derrota en Full Gear, Marina Shafir habló sobre su regreso a México y lanzó un desafío directo a la campeona. La gladiadora reconoció que no consiguió el resultado que buscaba ante Mercedes Moné y su Campeonato Mundial AEW, pero aseguró que las derrotas solamente la han acostumbrado a levantarse y trabajar más duro.

"En Navidad, el 27 de noviembre, no quiero nada más que ir a CMLL y desafiar a Persephone por su Campeonato Mundial Femenil. Quiero agradecerle. Voy a agradecerle arriba y abajo de ese ring, por todo México. Ella sabe lo que viene y yo sé lo que viene", expresó.

Además, Shafir lanzó un último mensaje a la monarca mexicana, al asegurar que Persephone todavía no conoce el nivel de trabajo y sacrificio que ella está dispuesta a entregar para conseguir su objetivo.

Persephone en celebración en el CMLL | INSTAGRAM: @cmll_mx

La Leyenda Azul también engalanará la función del CMLL

La presentación de Marina Shafir y el Campeonato Mundial Femenil no serán los únicos atractivos de la función. La Arena México también recibirá la gran final del torneo Leyenda Azul, donde Bárbaro Cavernario y Hechicero se enfrentarán por uno de los trofeos más prestigiosos de la lucha libre mexicana.

Ambos gladiadores consiguieron superar a una exigente lista de participantes para instalarse en el último combate que marcará al primer bicampeón del torneo que le rinde tributo a Blue Demon, por lo que el público tendrá una doble motivación para asistir a La Catedral.