Los Hermanos Chávez expondrán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante United Empire

Los Hermanos Chávez expondrán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante United Empire | CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja pondrán en juego sus cinturones frente a Templario y Francesco Akira este martes en la Arena México

La Arena México tendrá una noche de grandes emociones este martes, cuando Ángel de Oro y Niebla Roja, conocidos como los Hermanos Chávez, defiendan el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) frente a Templario y Francesco Akira, integrantes de United Empire.

Los actuales monarcas han consolidado su reinado con defensas ante rivales nacionales e internacionales, además de imponer un RÉCORD de 32 victorias. Ahora tendrán una nueva prueba ante una dupla de alto calibre, que buscará terminar con su dominio y conquistar los cinturones.

Para Templario, el encuentro también representa una oportunidad de revancha, luego de quedarse cerca de conseguir su objetivo en una presentación anterior bajo la bandera de New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

Averno y Esfinge protagonizarán el choque Semifinal

La lucha Semifinal también promete emociones, pues Esfinge tendrá enfrente al experimentado Averno, quien buscará imponer su jerarquía ante uno de los elementos más destacados de la Arena México.

Además, las rivalidades entre rudos tendrán un capítulo especial cuando Akuma y los Gemelos Diablo I y II, integrantes de Las Bestias del Diablo, se midan a La Máquina de la Destrucción, conformada por Terrible, El Elemental y La Máquina Letal.

United Empire presente en la Arena México con Templario y Francesco Akira | CMLL

Las Amazonas y los Hijos del Olimpo completan la función

La división femenil también tendrá actividad con Kira, la llamada 'Maravilla Aérea', quien hará equipo con la británica Johnny Robbie y Tábata para enfrentar a Reyna Isis, Hera y Candela, en un compromiso que exigirá lo mejor de las seis luchadoras.

Por su parte, Los Hijos del Olimpo, tercia integrada por Astral, Péndulo y Alexius, se medirán a los integrantes de La Ola Negra: Espanto Jr., Raider y Dark Magic.

Las hostilidades comenzarán con un Match Relámpago entre Blue Shark y Robin, quienes tendrán la oportunidad de abrir la función con un enfrentamiento de alto ritmo.