¡Músculo y disciplina! Mr. y Miss CMLL 2026 reunió a más de 60 participantes en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró una nueva edición de su concurso de fisicoconstructivismo

La Arena México cambió por un momento los encordados por la tarima para recibir el Mr. y Miss CMLL 2026, certamen que reunió a más de 60 participantes en una jornada donde la disciplina, preparación y desarrollo físico fueron los grandes protagonistas.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en conjunto con la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness y Wellness Weekend, organizó esta competencia que contó con representantes de distintas categorías, desde escuelas y microestrellas hasta pequeñas estrellas, luchadores y Amazonas.

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Olympia se corona en la categoría Amazonas

Uno de los apartados que más llamó la atención fue el de Amazonas, donde Olympia se quedó con el primer lugar, seguida de Tessa Blanchard, quien obtuvo la segunda posición, mientras que Candela completó el podio en el tercer puesto.

Los participantes demostraron el trabajo realizado durante varias semanas de preparación, exhibiendo su desarrollo muscular, definición y simetría ante la evaluación de los jueces.

Los aficionados también se dieron cita en la Catedral de la Lucha Libre para respaldar a sus favoritos y acompañarlos durante la competencia.

Olympia conquista el Campeonato Universal de Amazonas 2026 | Emiliano Cárdenas

Todos los ganadores del Mr. y Miss CMLL 2026

Estos fueron los resultados de las diferentes categorías del certamen:

Escuelas Principiante: Eurus (1.º), Voltio (2.º) y Pequeño Gladiador (3.º).

Escuelas Intermedio: Antrax (1.º), Guardián (2.º) y Karma II (3.º).

Escuelas Avanzados: Noctis (1.º), Strong Panther (2.º) y Elixir (3.º).

Pequeñas Estrellas: Pequeño Pólvora (1.º), Minos II (2.º) y Rostro de Acero (3.º).

Principiantes A: Karma I (1.º), Star Jr. (2.º) y Conquistador (3.º).

Principiantes B: Poseidón (1.º), Tenochca (2.º) y Alexius (3.º).

Novatos: Trono (1.º), Brillante Jr. (2.º) y Yutani (3.º).

Microestrellas: Minimus (1.º) y Tengu (2.º).

Clasificados A: Draego (1.º), Péndulo (2.º) y Dark Magic (3.º).

Clasificados B: Astral (1.º), Infarto (2.º) y Villano III Jr. (3.º).

Amazonas: Olympia (1.º), Tessa Blanchard (2.º) y Candela (3.º).