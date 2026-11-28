¡El primer Bicampeón! Hechicero derrota a Bárbaro Cavernario en la Final del torneo Leyenda Azul del CMLL

Hechicero derrota a Bárbaro Cavernario en la Final del torneo Leyenda Azul del CMLL | Emiliano Cárdenas

El Alquimista del Ring se convirtió en el primer bicampeón de este certamen, luego de superar al Rey del Garrote en una final que revivió una rivalidad de casi 12 años

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ya tiene a su primer Bicampeón del torneo Leyenda Azul. Hechicero escribió su nombre en la historia de la empresa después de derrotar a Bárbaro Cavernario en la Gran Final de la edición 2026, para levantar por segunda ocasión el trofeo en honor a Alejandro Muñoz, mejor conocido como Blue Demon.

Durante el Viernes Espectacular en la Arena México, El Alquimista del Ring protagonizó un intenso enfrentamiento ante el Rey del Garrote, quien estuvo cerca de quedarse con la victoria. Sin embargo, Hechicero resistió la Cavernaria, revirtió la Plancha Neandertal y finalmente sorprendió a su rival con una llave poco habitual para conseguir la rendición.

Hechicero y Bárbaro Cavernario revivieron una rivalidad de casi 12 años

La Final representó un nuevo capítulo en la historia entre dos luchadores que mantienen una rivalidad desde hace casi 12 años. Tanto Hechicero como Bárbaro Cavernario volvieron a encontrarse en un escenario importante, esta vez con la oportunidad de escribir sus nombres en la historia de la Leyenda Azul.

Tras la función, durante la conferencia de prensa, Hechicero habló sobre el castigo con el que consiguió la victoria y reconoció que solamente lo había utilizado una vez anteriormente en la Arena México. Aquella ocasión ocurrió durante su etapa como integrante de Los Infernales.

El Alquimista del Ring no solamente se quedó con la edición 2026, sino que estableció una marca histórica al convertirse en el primer bicampeón del torneo Leyenda Azul.

Hechicero conquistando la Leyenda Azul tras derrotar a Bárbaro Cavernario | Emiliano Cárdenas

Persephone y el Sky Team conservaron sus campeonatos en el CMLL

La función también tuvo actividad titular. Persephone defendió con éxito el Campeonato Mundial Femenil del CMLL frente a Marina Shafir, integrante de Death Riders. La Diosa consiguió la victoria después de aplicar un crucifijo bombazo y mantenerse en la cima de la división femenil.

Místico y Máscara Dorada derrotaron a The Don Callis Family para retener sus campeonatos mundiales en pareja ROH | Emiliano Cárdenas

Por su parte, Místico y Máscara Dorada, conocidos como el Sky Team, conservaron el Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor (ROH) al derrotar a Volador Jr. y Rocky Romero, representantes de The Don Callis Family.

Sin embargo, la celebración del Rey de Plata y Oro tuvo una interrupción inesperada: El Clon apareció para atacarlo y aplicarle su propia Mística. El integrante de la facción de Don Callis lanzó así un desafío rumbo a Final Battle 2026, donde buscará enfrentar al Sky Team por los campeonatos de parejas.

En otros resultados de la noche, Brillante Jr. se llevó la campal de La Gran Alternativa, mientras que los Guerreros Laguneros derrotaron al United Empire en una sola caída.