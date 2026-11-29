El Zero Miedo recibió una invitación directa de John Cena para formar parte del evento especial que reunirá a estrellas de WWE y NXT el próximo 14 de diciembre

Penta sigue viviendo un gran momento en WWE. Antes de convertirse en el gran héroe de México durante Survivor Series: WarGames 2026: El luchador mexicano recibió una nueva oportunidad para demostrar su talento, pues John Cena confirmó que formará parte del John Cena Classic, un evento especial que reunirá a superestrellas de la empresa y talentos de NXT.

Durante el programa previo a Survivor Series, el 17 veces campeón mundial sorprendió a los actuales monarcas de parejas de WWE, Penta y Je'Von Evans, para entregarles una invitación y confirmar su participación en el espectáculo que se realizará el próximo 14 de diciembre en el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado en Walt Disney World, Orlando, Florida.

¿Qué es el John Cena Classic en WWE?

El John Cena Classic es un evento especial impulsado por el propio John Cena, cuyo objetivo es reunir a luchadores del roster principal de WWE y de NXT en una exhibición de talento. A diferencia de un torneo tradicional, no contará con un cuadro de eliminación directa, sino con una serie de combates en los que los participantes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades.

La particularidad estará en que los aficionados tendrán la última palabra, pues mediante Club WWE podrán votar por el luchador y la luchadora que consideren que tuvieron las mejores actuaciones. Los ganadores serán reconocidos como los primeros campeones del John Cena Classic.

Con esta invitación, Penta y Je'Von Evans se suman a una lista que ya cuenta con nombres como Cody Rhodes, Kevin Owens, Zilla Fatu, Noam Dar y Romeo Moreno, además de figuras femeninas como Charlotte Flair, Liv Morgan, Kendal Grey, Wren Sinclair y Kelani Jordan.

Nuevo campeonato de John Cena para su torneo que se disputará en diciembre | Captura de pantalla

Penta hizo historia en Survivor Series y ahora tendrá otra oportunidad de brillar

La invitación de John Cena llega en uno de los momentos más importantes para el Zero Miedo desde su llegada a WWE. En Survivor Series, el mexicano fue el encargado de darle la victoria al Team México frente al Team USA en una lucha tradicional de eliminación cinco contra cinco.

Pese a que su equipo quedó en desventaja numérica, Penta se convirtió en el último sobreviviente y tuvo que enfrentar prácticamente solo a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins, tres excampeones mundiales de la compañía.

El mexicano consiguió superar todos los pronósticos y eliminó a sus tres rivales para sellar una remontada memorable. Primero, con ayuda de una distracción de Baron Corbin, conectó el Penta Driver sobre Rhodes; posteriormente, sorprendió a Punk con una cobertura y finalmente eliminó a Rollins con un Mexican Destroyer.