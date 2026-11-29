¡WWE regresa a México en 2027! Rey Mysterio tendrá su última lucha en el Estadio Azteca

El próximo 12 de junio de 2027, la WWE volverá a territorio mexicano con un evento histórico en el legendario Estadio Azteca

La WWE está de regreso en México. El próximo 12 de junio de 2027, la empresa estadounidense llegará al Estadio Azteca para ofrecer una función que promete ser histórica para los aficionados mexicanos, pues contará con la última lucha de Rey Mysterio.

El legendario luchador mexicano tendrá la oportunidad de despedirse de los cuadriláteros en su país y ante su gente, en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mexicano. Una noche que promete emociones y que marcaría el cierre de una carrera que dejó huella en la lucha libre mundial.

Rey Mysterio en el Royal Rumble de 2018 | wwe.com

¿Cómo fue el anuncio?

Este anuncio llega después de lo ocurrido en Survivor Series, donde Penta salió como ganador, manteniendo la presencia mexicana en los reflectores de WWE.

La despedida

Ahora, todas las miradas apuntan al regreso de la empresa a México y a la despedida de una de sus máximas leyendas.