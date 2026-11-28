Fallece Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años

El mundo de la lucha libre vuelve a estar de luto | X:@LuigiWrestling

Jermaine Haley, mejor conocido como Bronson Reed falleció a los 38 años de edad

El mundo de la lucha libre vuelve a estar de luto. WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, a los 38 años de edad.

A través de un comunicado, la empresa estadounidense informó que el luchador australiano perdió la vida debido a complicaciones médicas.

¿Qué le pasó a Bronson Reed?

El fallecimiento del gladiador australiano ocurre semanas después de sufrir graves lesiones durante el evento Crown Jewel, celebrado el pasado 7 de noviembre en Arabia Saudita.

Durante la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas, Bronson Reed fue lanzado por Oba Femi desde el escenario hacia unas mesas, en un impactante momento que generó preocupación entre los aficionados.

Bronson Reed fue lanzado por Oba Femi desde el escenario hacia unas mesas | X:@RaphW689908

Tras el incidente, se reportó que el luchador sufrió múltiples fracturas en las costillas y una lesión en uno de sus riñones, por lo que tuvo que permanecer hospitalizado en Arabia Saudita para recibir atención médica.

Posteriormente, Reed regresó a casa para continuar con su recuperación. Sin embargo, WWE no ha precisado si las complicaciones médicas que provocaron su fallecimiento están directamente relacionadas con las lesiones sufridas en Crown Jewel.

Bronson Reed, luchador de la WWE | X:@WWE

Una trayectoria que empezaba a despuntar en WWE

Jermaine Haley nació el 25 de agosto de 1988 en Adelaida, Australia. Comenzó su carrera profesional en 2007 y se dio a conocer en el circuito independiente bajo el nombre de Jonah Rock.

En 2019 firmó con WWE, donde adoptó el nombre de Bronson Reed y comenzó a destacar en la marca NXT. Durante esa etapa consiguió el Campeonato Norteamericano de NXT.

En agosto de 2021 fue despedido de la compañía, por lo que continuó su carrera en otras empresas como New Japan Pro-Wrestling, Pro Wrestling NOAH e Impact Wrestling, donde compitió bajo el nombre de JONAH.

A finales de 2022 regresó a WWE, donde volvió a consolidarse como uno de los luchadores de mayor presencia física. En 2024 consiguió ganar la André the Giant Memorial Battle Royal.

Posteriormente se integró a The Vision, facción con la que compartió protagonismo en la programación de WWE, llegando a ganar los campeonatos mundiales en pareja de WWE. Su potencia, agresividad y el devastador movimiento conocido como Tsunami lo convirtieron en uno de los personajes más reconocibles de la empresa.