WWE está de luto: así reaccionaron las superestrellas a la muerte de Bronson Reed

The Miz, Jacob Fatu, Big E y otras figuras de la lucha libre dedicaron emotivos mensajes al gladiador australiano

El fallecimiento de Bronson Reed a los 38 años de edad generó una ola de reacciones en el mundo de la lucha libre profesional. Superestrellas de WWE, AEW, TNA y otras promotoras utilizaron sus redes sociales para despedirse de Jermaine Haley y expresar sus condolencias a sus familiares.

La noticia se dio a conocer este viernes 27 de noviembre, luego de que WWE informó que el gladiador australiano perdió la vida debido a complicaciones médicas. Al luchador le sobreviven su pequeña hija y su esposa Paige, quien se encuentra embarazada.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Big E, quien destacó las cualidades humanas de Bronson Reed, más allá de su imponente presencia sobre el cuadrilátero. El excampeón mundial también lamentó el complicado momento que atraviesa la familia del australiano.

Bronson Reed, luchador fallecido, en evento de WWE | @LuigiWrestling

Así despidieron The Miz y Jacob Fatu a Bronson Reed

A través de su cuenta de X, The Miz compartió imágenes de sus enfrentamientos contra Bronson Reed en WWE, acompañadas de un mensaje en el que reconoció tanto su talento profesional como su calidad humana.

"Descansa en paz, grandote. Fuiste un luchador increíble y una persona aún mejor. Serás extrañado. Mis pensamientos y oraciones están con tus amigos y familia", escribió el dos veces campeón de WWE, según la traducción mostrada en la plataforma.

Por su parte, Jacob Fatu compartió una fotografía junto al gladiador australiano en su cuenta de Instagram, acompañada únicamente de dos emojis: un corazón roto y unas manos en señal de oración. Figuras como Alexa Bliss, Jade Cargill, Jackie Redmond y Scott Steiner también se sumaron a las muestras de afecto.

La muerte de Bronson Reed conmocionó al mundo de la lucha libre

Las condolencias trascendieron los límites de WWE, pues personalidades vinculadas a otras empresas, como John Silver, Tay Melo, Parker Boudreaux y Abadon, también manifestaron su pesar por el fallecimiento del australiano. Incluso el actor y aficionado a la lucha libre O'Shea Jackson Jr. reaccionó a la noticia.

Bronson Reed se encontraba en un periodo de recuperación tras su última aparición en Crown Jewel, donde, según reportes de Fightful y Wrestling Observer, sufrió fracturas en las costillas y una laceración renal. Hasta el momento, WWE no ha precisado si existe una relación directa entre aquellas lesiones y el fallecimiento del gladiador.