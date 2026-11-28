El gladiador australiano protagonizó una intervención con Oba Femi durante Crown Jewel

WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido mundialmente como Bronson Reed, a los 38 años de edad, este viernes 27 de noviembre de 2026.

A través de un comunicado, la empresa estadounidense informó que el luchador australiano perdió la vida debido a complicaciones médicas. La noticia provocó que aficionados recuperaran las imágenes de su última aparición en los cuadriláteros, ocurrida durante Crown Jewel.

El integrante de The Vision estuvo presente en el evento celebrado el pasado 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Aunque no tenía programado un combate, Reed intervino durante la lucha por el Campeonato Mundial en Parejas entre Bron Breakker y Austin Theory contra Penta y Je'Von Evans.

Bronson Reed, luchador fallecido, en evento de WWE | @LuigiWrestling

Así fue la última aparición de Bronson Reed en WWE

Durante el enfrentamiento, Bronson Reed intentó ayudar a sus compañeros de The Vision, pero fue interceptado por Oba Femi. El luchador nigeriano levantó al australiano y lo lanzó desde la plataforma de entrada contra un conjunto de mesas, en una secuencia que terminó con Reed fuera de acción.

De acuerdo con el portal especializado Fightful, Bronson Reed sufrió múltiples fracturas en las costillas y una laceración renal durante Crown Jewel. Las lesiones obligaron al gladiador a permanecer en Arabia Saudita para recibir atención médica, acompañado por personal de WWE.

A mediados de noviembre, Bryan Alvarez, de Wrestling Observer, informó que el australiano finalmente había regresado a casa para continuar con su recuperación. La información fue corroborada posteriormente por Sean Ross Sapp, periodista de Fightful.

¿De qué murió Bronson Reed?

A pesar de los antecedentes médicos del luchador australiano, WWE únicamente informó que su fallecimiento se produjo debido a complicaciones médicas, sin precisar si estas estuvieron relacionadas con las lesiones que sufrió durante su última aparición en Crown Jewel.

La empresa estadounidense también destacó las cualidades profesionales y personales de Bronson Reed, además de expresar sus condolencias a sus compañeros, aficionados y familiares, especialmente a su esposa Paige, quien se encuentra embarazada, y a su hija.