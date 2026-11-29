El luchador mexicano fue el último sobreviviente de la tradicional batalla de eliminación 5 vs. 5

Penta protagonizó una de las actuaciones más importantes de su carrera en WWE durante Survivor Series 2026. El mexicano se convirtió en el último sobreviviente de la lucha tradicional de eliminación 5 vs. 5 y condujo a Team México a la victoria sobre Team USA, después de eliminar personalmente a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins.

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El combate representó el regreso de uno de los formatos más reconocibles en la historia de Survivor Series, una estipulación que durante décadas ha enfrentado a dos equipos de cinco integrantes en una batalla donde las eliminaciones individuales determinan al conjunto ganador.

La representación mexicana estuvo integrada por Rey Mysterio, Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano, mientras que Estados Unidos presentó a Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, LA Knight y Je’Von Evans.

La lucha tuvo constantes cambios de dominio. Rey Mysterio consiguió la primera eliminación al sacar de competencia a LA Knight, mientras que El Grande Americano hizo lo propio con Je’Von Evans. Sin embargo, el equipo estadounidense respondió con una ofensiva que comenzó a cambiar el rumbo del enfrentamiento.

Así eliminó Penta a CM Punk | CAPTURA DE PANTALLA

Penta sobrevivió y eliminó a tres grandes figuras de WWE

Seth Rollins, Cody Rhodes y CM Punk consiguieron eliminar a Dragon Lee, Rey Fénix y El Grande Americano, respectivamente. Posteriormente, Rollins también se encargó de Rey Mysterio, dejando a Penta como el único representante mexicano frente a tres de las principales figuras de WWE.

Penta tiene nuevo maletín personalizado de MITB | Captura de pantalla

Fue entonces cuando el combate tomó un giro inesperado

Con el equipo mexicano prácticamente eliminado, Penta encontró la oportunidad de revertir el resultado. Su primera víctima fue Cody Rhodes, quien quedó fuera de la contienda después de una intervención de Baron Corbin que terminó favoreciendo al luchador de Ecatepec.

La remontada continuó con CM Punk. Pese a la ventaja numérica de Estados Unidos, Penta consiguió sorprenderlo con un paquetito para conseguir la cuenta de tres y dejar a Seth Rollins como el último obstáculo.

En el enfrentamiento definitivo, el mexicano conectó su característico Mexican Destroyer sobre Rollins para asegurar la eliminación final y sellar una victoria que parecía prácticamente imposible.

Penta se presenta por primera vez como Mr. Money in the Bank | wwe.com

Un nuevo logro en la trayectoria del Zero Miedo

Penta consiguió eliminar consecutivamente a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins, convirtiéndose en el único sobreviviente de Team México y sellando el triunfo de su país en una de las luchas más importantes de la velada.

El resultado también representa un nuevo capítulo en la trayectoria del mexicano dentro de WWE. A sus logros como campeón Internacional, campeón en parejas y ganador del maletín de Money in the Bank, ahora suma una actuación histórica en Survivor Series, al superar individualmente a tres de los nombres más importantes de la compañía.