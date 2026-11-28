Bronson Reed durante la entrada de la última lucha de su carrera ante Oba Femi en Money in the Bank 2026 | wwe.com

Jermaine Haley falleció a los 38 años este pasado 27 de noviembre

Este más reciente capítulo de luto en la lucha libre ha traído demasiada incertidumbre, ya que, al igual que como pasó con Pac, la muerte de Bronson Reed ha sido repentina e inesperada. El comunicado de WWE ha descrito la situación como "complicaciones médicas", pero no dieron más detalles al respecto, ha sido en redes sociales donde los primeros reportes han salido a la luz.

El creador de contenido de lucha libre australiano Smartest Mark Alive, compatriota de Bronson ha dado información a través de su cuenta de X agregando que la misma familia del luchador es quien le ha proporcionado la misma al ser uno de los conocidos cercanos de la familia del miembro de The Vision.

¿Entonces qué pasó?

Smartest Mark Alive ha decidido publicar la información que él sabe ya que en las últimas horas algunas personas han comenzado a 'atacar' a Oba Femi debido a que la lesión sufrida por Reed en Arabia Saudita se dio en el que terminó por ser su último segmento transmisido en televisión luego de una movida que el nigeriano ejecutó con él; luego de esta situación, fue cuando se reportó que el 'Godzilla Australiano' se había fracturado algunas costillas y una de ellas le perforó un riñón.

Sin embargo, mediante sus palabras, Mark describe que en efecto, la lesión sí se dio al momento de ser lanzado sobre las mesas, pero que fue luego de la operación que tuvo cuando comenzó todo; primero porque la misma no salió del todo bien, por lo que se tomó la decisión de trasladarlo a Estados Unidos. Ya en el traslado, Reed contrajo infecciones y se le formaron coágulos sanguíneos que provocaron aún más problemas.

La mañana del 27 de noviembre, cuando lo llevaron al hospital de emergencia, ya era demasiado tarde, Jermaine Haley ya había fallecido. Finalmente, Mark pide más respeto a la situación y a Oba Femi, argumentando que no ha sido su culpa la desafortunada muerte del conocido en WWE como Bronson Reed.

Un largo historial de lesiones y una partida muy temprana

Más allá de la trágica noticia del fallecimiento de Bronson Reed, de manera reciente y con un máximo de dos años, las lesiones fuertes acompañaron al australiano en los últimos años de su carrera, dejándolo fuera de las canchas en distintas ocasiones.

Una de las más recordadas se dio en precisamente en un Survivor Series, mismo evento que se llevará a cabo el fin de semana de su partida, pues en su edición de 2024, Reed fue parte de uno de los equipos y al querer lanzarse desde lo más alto de la jaula sobre Roman Reigns, CM Punk movió el 'Jefe Tribal' y Bronson se fracturó el astrágalo del tobillo derecho.

El 'Godzilla Australiano' regresó en mayo de 2025, pero en febrero de 2026 volvió a lesionarse, esta vez con un desgarro distal del bíceps derecho, dejándolo seis meses fuera de actividad, regresando el 6 de septiembre para atacar a Oba Femi. En este regresó, ya había sorprendido su impresionante cambio físico, pues perdió alrededor de 40 kilos. Desafortunadamente, poco más de dos meses después, Bronson Reed perdió la vida a los 38 años.