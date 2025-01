¡Oficial! Royal Rumble 2026 se disputará en Arabia Saudita

Los cambios continúan en la empresa entretenimiento más grande en el mundo de la Lucha Libre y este lunes 6 de enero la WWE confirmó que Royal Rumble 2026 se disputará por primera vez en la historia fuera de los Estados Unidos y se llevará a cabo en Arabia Saudita.

Triple H, <span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3" style="text-overflow:unset;">Chief Content Officer | AP</span>

La WWE llegó a un acuerdo con la GEA (Autoridad General de Entretenimiento) de Arabia Saudita para continuar llevando espectáculos a este país de Medio Oriente, tal como sucedió con Crown Jewel en 2024, con la diferencia que Royal Rumble es uno de los eventos más importantes de la compañía.

“Estamos entusiasmados de ver este evento histórico como parte de las actividades de la temporada de Riad y esperamos brindar una experiencia excepcional a los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo, a quienes damos la bienvenida a todos los eventos organizados en Arabia Saudita”

لأول مرة في السعودية …حدث رويال رامبل الأسطوري قادم إلى #موسم_الرياض في يناير 2026 .. ليلة تاريخية لعشاق WWE 🇸🇦🔥



For the first time in the Kingdom of Saudi Arabia, the legendary Royal Rumble is coming to #RiyadhSeason on January 2026 A historic night for WWE fans 🇸🇦🔥… pic.twitter.com/5Oy3BmxYBq

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 6, 2025