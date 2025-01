¡Tenemos cartelera! Netflix dio a conocer la cartelera del Monday Night RAW

Por primera vez en la historia de RAW no será emitido por televisión por cable. Los derechos de transmisión de este magno evento ahora son de Netflix, el suceso histórico será en Intuit Dome, casa de los L.A. Clippers y estará disponible en toda América Latina.

A partir de este año y por 10 años más, la WWE estará en el servicio de streaming. Su primer gran evento es la especialidad de la casa, RAW. La cartelera contará con muchas cosas interesantes, como el regreso de viejos conocidos y la presentación oficial del nuevo logo de RAW.

Cartelera oficial | @WWE|

The Rock, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, Liv Morgan, Logan Paul, Travis Scott, CM Punk; y muchos más conforman esta gran cartelera. El evento marcará el regreso de muchos viejos luchadores al cuadrilátero, como The Rock y Logan Paul.

Desde hoy y cada lunes, RAW podrá ser visto a las 7 de la noche, solo a través de Netflix. Para la plataforma de streaming será otra prueba de fuego; los partidos de NFL fueron bien recibidos, sin embargo, la pelea entre Tyson y Paul no lo fue del todo.

LIVE Drama, LIVE Heroes, LIVE Action.



WWE Raw will be LIVE on Netflix in the US starting January 2025. pic.twitter.com/rg9qcbwNP9

— Netflix (@netflix) November 21, 2024