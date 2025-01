Triple H encabezará el Salón de la Fama de la WWE

En un evento solo para empleados de la empresa WWE, Triple H fue informado sobre su ingreso al Salón de la Fama. El ‘Asesino Cerebral’ fue notificado a través de dos leyendas del Wrestling, Shawn Michaels y The Undertaker.

El primero en hablar para dar la noticia fue ‘El Chico Rompecorazones’, el increíble luchador le dedicó unas palabras a Triple H.

“Aunque ya eres parte del Salón de la Fama como parte de D-Generation X, es apropiado que el Asesino Cerebral, el Juego, Triple H, en Wrestlemania 41, tome su lugar legítimo en el Salón de la Fama de la WWE”, mencionó Michaels.

Los dos terminaron dándose un efusivo abrazo para que después, Paul Michael Levesque mencionara su sentir. “Teniendo en cuenta que siempre digo muchas cosas, ahora mismo no tengo palabras”, indicó Triple H.

.@undertaker & I got him good on his home turf!



It is an honor of a lifetime to announce that the first member of the #WWEHOF Class of 2025 is none other than my friend @TripleH. pic.twitter.com/ALmHzuBx48

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) January 30, 2025