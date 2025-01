Dominik Mysterio sobre Backlash en México: 'Ojalá pase, se merecen un PLE'

Dominik Mysterio habló sobre las recientes declaraciones del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en las cuales comentó que Backlash será en México, por lo que el luchador considera que es de confiar la información.

Mysterio cree que México merece un Premium Live Event

Mysterio confesó que todavía no sabe nada, pero confía en las palabras de Bad Bunny, pues es una persona cercana a WWE. Además, señaló que México merece un Premium Live Event.

"Si Bad Bunny lo dijo, es que alguien se lo dijo a él. Y si lo dijo en Rolling Stone Magazine es que lo dijo con confianza. Entonces, a mí no me han dicho nada, solamente los rumores que hemos escuchado de Backlash México. Ojala sí pase, porque la gente de México se merece un PLE (Premium Live Event), aunque me han tratado de la ching***", dijo Mysterio para SoloWrestling.

Sensaciones de Mysterio para WWE en España

Próximamente, WWE irá a Barcelona, por lo que el luchador habló sobre sus sensaciones previo a subirse al ring del Pavelló Olímpic de Badalona con el show de SmackDown, aunque no aseguró que asistirá.

"¿Quién sabe? Soy la primera persona que fue main event en Raw, NXT y Friday Night Smackdown, que era el 14 de marzo. Quién sabe, voy a llegar con la camiseta del Real Madrid", mencionó.

