Atlantis Jr: 'No cambiaré nada del personaje o máscara que quise tener desde niño'

El ser Atlantis Jr estuvo en los planes del heredero de la gloria azul desde que era un niño, por lo que hacer un cambio característico o físico no pasa por la mente del luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre.

"No le quiero mover para nada”, indicaba a primera instancia Atlantis Jr en entrevista con TUDN. “Los pequeños cambios que le hice a la máscara, son un diseño muy básico, algo que la gente pueda distinguir. El diseño clásico de Atlantis con el del Junior, pero yo creo que si le cambio a los pescados, al ancla, se deshace el nombre de Atlantis, y créeme que no pasa por mi mente. Es el personaje que yo quise tener cuando era chiquito.

“Luché durante 10 años entrenando para tener este personaje, entonces encantado de tenerlo. Eso sí, le pedí a mi padre que me dejara hacer algunos cambios en los filos de los pescados, y me dijo, adelante; entonces súper motivado de que siempre conté con ese apoyo de mi papá y estamos súper felices”, apuntó

Respecto a la evolución que ha tenido como luchador a lado de su padre, Atlantis Jr reveló cómo es que ha sido la instrucción del Ídolo de los Niños en los inicios de su carrera.

“La verdad es que no, no me gustaba, sentía que cometía muchos errores, pero fue pasando el tiempo y mi padre me dijo que siempre es bueno observarse. Mi padre lo hacía, mi papá siempre ve todas mis luchas y después las vuelve a ver conmigo, para que el mismo me vaya corrigiendo las cosas, a parte creo que es bueno saber en qué castigo te equivocaste para que después, cuando lo vuelvas a ejecutar, lo hagas a la perfección", explicó Atlantis Jr.