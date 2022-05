WWE: ¿Por qué Sasha Banks y Naomi abandonaron la función de Raw previo a su lucha?

Naomi y Sasha Banks, campeonas en parejas de la WWE, estaban llamadas a protagonizar la velada de Monday Night Raw en una lucha de seis peleadoras para ser la contendiente número uno por el campeonato mundial de Raw junto a Becky Lynch, Nicky ASH, Asuka y Doudrop ; sin embargo, el compromiso no se dio, y la razón sobrepasó el keyfabe.

Y es que según información que la misma WWE fue dando durante la noche, las campeonas abandonaron la función luego de que argumentaran 'falta de respeto' a su storyline como campeonas.

"Cuando Sasha Banks y Naomi llegaron a la arena este mediodía (del lunes), fueron informadas de su participación en el evento principal de la función de Monday Night RAW. Durante la transmisión, se dirigieron a la oficina del Jefe de Talento de WWE, el Sr. John Laurinaitis, con sus maletas en la mano, dejaron los Campeonatos de Parejas Femeniles sobre su escritorio y se marcharon alegando que 'no eran lo suficientemente respetadas como campeonas'", reza el comunicado de WWE compartido en redes sociales, un hecho poco usual a cuando las cosas no salen como son planeadas; si la polémica es o no parte de una historia es algo que el tiempo deberá responder.

"Pese a que se les dieron ocho horas para ensayar y construir su lucha, alegaron que se sentían incómodas en el cuadrilátero con dos de sus oponentes, pese a que han tenido múltiples luchas previas con ellas sin consecuencia alguna. Monday Night RAW es un show en vivo con un guion a seguir y se espera que los luchadores cumplan con sus actuaciones de acuerdo a lo establecido en ese guion y en sus contratos. Lamentamos no haber podido ofrecer el evento principal que habíamos publicitado para este lunes", concluye el texto con la postura de la empresa de Vince McMahon.

