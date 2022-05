Triplemanía XXX: Rayo de Jalisco Jr. vengó a su padre ante Blue Demon Jr.

Rayo de Jalisco Jr confirmó ser un hombre de palabra y cumplió la promesa que le hizo a su difunto padre. El Mexicanísimo aprovechó un ataque sobre su humanidad por parte de los Hermanos Dinamita y la Nueva Generación Dinamita para propinarle un guitarrazo en la cabeza al Heredero de la Leyenda Azul y así salvar su máscara.

“Creo que no le fallé a mi compadrito, en paz descanse. La revancha la ganamos y la ganamos bien”, señaló el tapatío en exclusiva con RÉCORD tras su victoria en el Estadio de Béisbol Monterrey. El Demonio Azul abandonó el cuadrilátero inmóvil y en camilla tras el impacto sobre su cráneo y su participación en la segunda noche de Triplemanía XXX está en duda.

Tenemos un ganador de esta contienda de La Ruleta de la Muerte en #TriplemaniaXXX Cap I. #RayoDeJaliscoJr ha salvado su máscara.#30AniversarioAAA EN VIVO por @canalspace pic.twitter.com/iOrHgqc0yp — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 1, 2022

El tercer duelo de la Ruleta de la Muerte se llevó a cabo con mucha mesura por ambas partes. Blue Demon Jr rompió el ritmo con charolazos y golpeando la cabeza del Mexicanísimo con una cadena. Cuando Rayo de Jalisco Jr se negaba a caer ante su acérrimo rival, la intervención de la familia Reyes acabó con el ritmo del combate y distrajo al heredero del ‘Manotas’, error que le ha costado seguir con vida en la Ruleta de la Muerte.

Tras el combate, el Mexicanísimo sentenció a la NGD afirmando que les quitará la máscara, tal y como sucedió con Cien Caras. Con la máscara a salvo, Rayo de Jalisco Jr aseguró que no huirá a un duelo de apuestas contra los continuadores del legado Reyes.

“Yo no rehuyó a los retos. Si buscan ruido, ruido van a encontrar. Conmigo no se habla dos veces, no sé hablar mucho pero sí sé actuar. Mientras esté vigente arriba de un ring, todo es posible: máscara o campeonato para demostrarles que les hace falta mucho camino por recorrer”, concluy

