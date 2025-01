¡Jefes de época! Los Kansas City Chiefs vencen a los Houston Texans y llegan a su séptima Final de la AFC consecutiva

Unos Jefes de época. Por séptimo año consecutivo, los Kansas City Chiefs aseguraron su lugar en la Final de la Conferencia Americana tras imponerse 23-12 a los Houston Texans en la Ronda Divisional. La ofensiva de Kansas City tuvo una buena actuación, pero quienes realmente brillaron fue la defensiva, quienes mantuvieron inoperante al mariscal C.J. Stroud con una constante presión que lo llevaron a ser capturado en ocho ocasiones.

Patrick Mahomes y Travis Kelce reafirmaron su posición como la dupla más dominante en la historia de la postemporada, activando su modo playoffs para conectar su touchdown número 18 en esta instancia. Aunque la sobreprotección de la cebras sobre el mariscal número 15 sigue dando mucho de qué hablar.

Luego de no capitalizar sus primeras dos series ofensivas con touchdowns, los Chiefs lograron romper la sequía en el segundo cuarto gracias a una gran jugada liderada por Patrick Mahomes, quien conectó un pase de 49 yardas con Travis Kelce para avanzar profundamente en el campo. Una vez en la zona roja, Kareem Hunt coronó la ofensiva con un acarreo terrestre para la anotación, ampliando la ventaja a 13-3.

Antes de concluir la primera mitad, los Texans lograron acortar la distancia con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn, quien previamente había convertido uno pero también fallado otro intento.

Comenzando el tercer periodo, Houston logró acortar ventaja con Joe Mixon escapándose entre la defensiva de Kansas. Sin embargo, la imprecisión de Fairbairn les costó el empate al mandar el ovoide por un costado en la patada del punto extra.

En otra ofensiva, donde Patrick Mahomes se veía sobreprotegido por las cebras, los Chiefs ampliaron su ventaja 20-12 luego de que el mariscal número 15 evitara la captura y conectara con su mejor arma, Travis Kelce.

Los dirigidos por el entrenador en jefe Andy Reid ampliaron su ventaja a 23-12 con otro gol de campo. Con menos de dos minutos en el reloj, los Texans intentaron recortar la diferencia con un gol de campo, pero este fue bloqueado por los equipos especiales de Kansas City para sellar la victoria.

