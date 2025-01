¡Oficial! Miami Dolphins jugará el primer partido de NFL en Madrid la próxima temporada

Es oficial, la NFL y los Miami Dolphins han confirmado que el equipo será local para el primer partido en la historia de la Liga en España. El equipo de Florida albergará el encuentro de temporada regular en el Santiago Bernabéu.

Este viernes se anunció a uno de los equipos que viajarán a Europa para la Serie Internacional de la NFL. Estos juegos fuera de Estados Unidos de temporada regular empezaron a disputarse a partir de la temporada 2007 en Londres y a partir de 2016 se empezaron a agregar más ciudades como Ciudad de México, Berlín, Múnich, Sao Paulo y ahora Madrid.

Jugarán en España | X @NFL

La NFL ya había confirmado que, el primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugaría en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. Ahora, los Dolphins, de la mano del equipo merengue, confirmaron su asistencia.

El equipo compartió un video en redes sociales donde Tua Tagovailoa lanza un balón con los colores de la bandera de España, mismo que termina atrapando Vinicius Jr, la figura del Real Madrid, dándole la bienvenida al equipo de NFL.

Serán locales en el Santiago Bernabéu | AP

Ahora, Miami se une a los Browns, Jets, Jaguars y Colts, como los equipos confirmados a jugar fuera de Estados Unidos la próxima temporada. Cleveland, New York y Jacksonville jugarán en Londres, mientras que Indianápolis jugará en Alemania.

¡Nos vemos en Madrid! 🇪🇸



We will be hosting the NFL’s first game in Madrid next season. pic.twitter.com/vfBltXlzkR

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 17, 2025