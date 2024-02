Travis Kelce: "Quiero este más de lo que he deseado un Super Bowl en mi vida"

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sorprendió durante la noche de apertura que marca el inicio de la semana del Super Bowl, declarando que desea este campeonato más de lo que ha deseado otro en su vida.

Los Chiefs han llegado al Allegiant Stadium de Las Vegas para defender su corona ante los San Francisco 49ers en el Super Bowl 58 y rápidamente, el menor de los Kelce fue quien atrajo todos los reflectores, así que no dudó y aprovechó para mandar un mensaje contundente a su gente.

"Me fijé una misión desde que jugué mi primer Super Bowl, ganamos el año siguiente de haberlo perdido en contra de los Buccaneers, eso me motivó a llegar al punto en el que estoy aquí. Me han escuchado decir esto mucho, pero este más de lo que he deseado un Super Bowl en mi vida", aseguró.

¿La razón?, Kelce confía en el gran equipo que tienen y buscar llevarlos a ese selecto grupo de equipos que conquistaron el SB en años consecutivos.

"Eso es por la gente que tenemos, el equipo, lo que hemos hecho y llegar a esa marca de equipos con dos (campeonatos consecutivos), es de los más grandes", subrayó.

Son siete equipos los que han ganado el Super Bowl en años consecutivos, sin embargo, desde hace casi 20 años que nadie lo repite. Los últimos fueron los New England Patriots de Bill Belichick y Tom Brady.

EQUIPOS QUE GANARON EN AÑOS CONSECUTIVOS EL SUPER BOWL

PITTSBURGH STEELERS

SB VIII en 1975 Y SB IX en 1976

SB XIII en 1979 y SB XIV en 1980

GREEN BAY PACKERS

SB I en 1967 Y SB II en 1968

MIAMI DOLPHINS

SB VI en 1973 Y SB VII en 1974

DALLAS COWBOYS

SB XXVII en 1993 Y SB XXVIII en 1994

DENVER BRONCOS

SB XXXII en 1998 Y SB XXXIII en 1999

NEW ENGLAND PATRIOTS

SB XXXVIII en 2004 Y SB XXXIX en 2005

