“No apuestes en contra de Patrick Mahomes, siempre está ahí”: Ernesto Del Valle sobre el Super Bowl

Llegó la semana del Super Bowl y qué mejor que tener en RÉCORD a Ernesto del Valle, analista de Fox Sports, para hablar sobre cómo llegan los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs a la disputa del campeonato de la NFL. Además, saber sobre la gran cobertura que tendrán a través de Fox Impacto para no perderse ningún detalle de lo que está sucediendo en Las Vegas.

Ernesto, quien además fue el ganador de los Picks Semanales de RÉCORD, considera que han llegado los dos mejores equipos al Super Bowl 58, los Niners como los mejores de la temporada regular y los Chiefs siendo imponentes en los playoffs.

"Yo creo que sí, está el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional, los 49ers de San Francisco, que tuvieron una gran campaña, es cierto, batallaron los dos partidos de postemporada, pero aquí se trata de ganar y ganaron. Y Kansas City, lo que hicieron como visitantes... mucho se hablaba de Patrick Mahomes, que qué iba a ser en gira, porque siempre jugaba en el Arrowhead, y está demostrando que está en camino de ser el sucesor de Tom Brady, no cabe duda, es impresionante, gana los partidos cuando los tiene que ganar como lo hacía Brady", apuntó.

Si bien, es un duelo muy cerrado, las casas de apuestas tiene a los de la bahía como favoritos por un margen muy pequeño de diferencia, sin embargo, el también comentarista de Fox Sports considera que jamás es buena idea apostar en contra de Patrick Mahomes.

"Si hay algo que nos ha demostrado la vida es que no apuestes en contra de Patrick Mahomes, siempre está ahí. Yo no estaría tan de acuerdo (en que sea favorito los Niners), pero San Francisco es un equipo que no le duele nada, su defensiva tiene al par de apoyadores mejores de toda la NFL, Purdy al final demostró que si puede con el paquete. La verdad es que la moneda está en el aire, yo a lo mejor daría un punto de diferencia, pero yo no apostaría en contra de Mahomes", indicó.

Pese a la gran temporada regular que tuvieron los dirigidos por Kyle Shanahan, del Valle siente que los de Andy Reid llegan en mejor momento por lo visto en los playoffs.

"¿Quién llega en mejor momento en la postemporada?, llega mejor el equipo de Kansas City", señaló.

Este será el cuarto Super Bowl que jueguen los de Kansas City con Andy Raid como coach y Patrick Mahomes como mariscal, lo que ha hecho que comiencen a comparárselas con Tom Brady y Bill Belichick, quienes juntos levantaron 6 Vince Lombardi.

"No sé si le alcance el tiempo a Andy Reid por la edad, yo creo que sí, pero están en proceso (a ser como la dinastía de los Patriotas). En el deporte profesional de los Estados Unidos, llegar veces consecutivas al juego de campeonato o al Super Bowl no se da. Lo que están haciendo si es sobresaliente, que van en camino, si, y que va Patrick Mahomes quizás a ser el mejor de todos los tiempos, también. Yo creo por lo menos que en este momento ya está al nivel de Joe Montana", subrayó.

Todo lo que engloba a este duelo, con el mejor equipo de los últimos años y campeón defensor ante uno de los más populares y con mayor tradición, enfrentándose en Las Vegas, hacen que la expectativa de este Super Bowl sea demasiado alta.

"Yo creo que va a ser unos de los Super Bowl con más rating. De por sí mucha gente va a Las Vegas a ver el partido por la cuestión de apuestas, y ahora que va a ser ahí, va a ser la locura. Va a ser un espectáculo extraordinario, espero que sea un partido muy parejo, que lleguen los dos equipos sanos, creo que va a ser un gran Super Bowl", aseguró.

Sobre el tema de Taylor Swift, Ernesto simplemente no le encuentra sentido a que la gente se moleste de que se le de tanta importancia.

"La verdad no lo sé, hay gente que no le parece nada, ese es mi punto de vista. Yo creo que es divertido, la NFL ha sabido sacar mercadotecnia de eso, entonces no creo encontrar una razón del porqué te moleste eso", admitió.

QUÉ OFRECERÁ LA COBERTURA DE FOX IMPACTO

"Vamos a tener una cobertura como siempre, con las mejores entrevistas, el mejor análisis y la mejor transmisión. Vamos a tener programas de lunes a sábado a las 9 de la noche y ya el domingo vamos a iniciar a las tres de la tarde con Camino al Super Bowl 58 y después ya nos vamos con el partido.

Además, vamos a tener con programa previo por nuestras plataformas digitales. Entonces hasta en eso vamos a tener una gran cobertura especial a través de todas nuestras redes sociales para que nos acompañen con el equipo que ustedes ya conocen, con Dany Limón y Jimena Sánchez, que son mujeres muy preparadas; Jose Pablo Coello, Ricardo García, Carlos Rosado, Alex Correa y este servidor, Ernesto del Valle, entonces vamos a tener una cobertura extraordinaria, ¡MENOS SHOW, MÁS IMPACTO!"