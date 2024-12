Travis Kelce se convierte en el jugador con más recepciones de touchdowns en la historia de Chiefs

El ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce no para de cosechar éxitos y en el encuentro navideño de la Semana 17 ante Steelers consiguió alcanzar unos cuantos más.

En partido | AP

Kelce alcanzó la marca de 1,000 recepciones en su carrera, el primero en la historia de la franquicia y el tercer ala cerrada en lograr este registro en la historia de la NFL.

Por si fuera poco, el ala cerrada de Kansas se convirtió en el jugador con más recepciones de touchdowns en la historia de los Chiefs con 77. Superó a Tony González y más atras está Otis Taylor.

If you ever can’t find Travis, chances are he’s in the end zone.



Congrats, @tkelce! 🏆 pic.twitter.com/HCGptFKbjF

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 25, 2024