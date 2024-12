¡NFL casi toda la semana! Dónde y cuándo ver la Semana 17 de la temporada 2024

El final de la temporada 2024 de la NFL se acerca y esta Semana 17 promete ser un regalo anticipado para todos los fanáticos. Con cinco días de futbol americano y una serie de duelos clave, el panorama de los Playoffs podría definirse en esta jornada.

La acción comienza este miércoles con dos emocionantes enfrentamientos de Navidad que serán transmitidos en exclusiva por Netflix. En el primer juego, los Kansas City Chiefs (14-1) buscarán asegurar el primer puesto de la siembra en la Conferencia Americana al enfrentar de visita a los Pittsburgh Steelers (10-5). Más tarde, los Baltimore Ravens (10-5) y los Houston Texans (9-6) protagonizarán un duelo crucial en el NRG Stadium.

La Navidad llegó a los emparrillados de la NFL | AP

Para los fanáticos en México, hay buenas noticias: Fox Impacto ha llegado a un acuerdo con la NFL y las transmisiones regresan este jueves. Los Seattle Seahawks (8-7) enfrentarán a los Chicago Bears (4-11) en un intento por mantener vivas sus esperanzas de pelear por el título de la NFC Oeste hasta la última jornada.

📣🏈 ¿Podrá Caleb Williams liderar a Chicago a la victoria o serán los Seahawks quien tomen el control?



¡Comenta y únete a la conversación mientras disfrutas el jueves de TNF en vivo y en exclusiva por FOX Sports! 🏟️ 💥



#NFLxFSMXhttps://t.co/xUj07lP8dT pic.twitter.com/Lu6l6lye3E — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 24, 2024

El sábado ofrecerá un trío de partidos, destacando el enfrentamiento entre los Denver Broncos (9-6) y los Cincinnati Bengals (7-8), así como el duelo divisional entre Los Ángeles Rams (9-6) y los Arizona Cardinals (7-8), ambos con implicaciones directas para Playoffs.

El domingo estará cargado de acción, con enfrentamientos estelares como Minnesota Vikings (13-2) vs Green Bay Packers (11-4) y Washington Commanders (10-5) vs. Atlanta Falcons (8-7). Finalmente, la semana cerrará el lunes con una reedición de la Final de Conferencia del año pasado entre los San Francisco 49ers (6-9) y los Detroit Lions (13-2).

Netflix debuta con dos partidos en vivo esta Navidad | AP

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver la Semana 17 de la NFL?

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE

Chiefs vs Steelers

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: Netflix

Ravens vs Texans

Hora: 3:30 p.m.

Transmisión: Netflix

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

Seahawks vs Bears

Hora: 7:15 p.m.

Transmisión: Fox Sports

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE

Chargers vs Patriots

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: ViX Premium, Canal 5

Broncos vs Bengals

Hora: 3:30 p.m.

Transmisión: ViX Premium, Canal 5

Cardinals vs Rams

Hora: 7:00 p.m.

Transmisión: DAZN Game Pass, NFL Network

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

Jets vs Bills

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: TUDN Blitz, Sunday Ticket

Packers vs Vikings

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: ViX Premium, Canal 5, Sunday Ticket

Raiders vs Saints

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: TUDN Blitz, Sunday Ticket

Colts vs Giants

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: TUDN Blitz, Sunday Ticket

Panthers vs Buccaneers

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: TUDN Blitz, Sunday Ticket

Titans vs Jaguars

Hora: 12:00 p.m.

Transmisión: TUDN Blitz, Sunday Ticket

Dolphins vs Browns

Hora: 3:05 p.m.

Transmisión: Sunday Ticket

Cowboys vs Eagles

Hora: 3:25 p.m.

Transmisión: ViX Premium, Canal 5, Sunday Ticket

Falcons vs Commanders

Hora: 7:20 p.m.

Transmisión: ESPN, Disney+

LUNES 30 DE DICIEMBRE

Lions vs 49ers

Hora: 7:15 p.m.

Transmisión: ESPN, ESPN 4, Disney+

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOX SPORTS MÉXICO VOLVERÁ A TRANSMITIR LA NFL

Aficionados de los Broncos, con gorrito de Santa | AP