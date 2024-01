Travis Kelce sobre su relación con Taylor Swift: "No haremos caso al ruido exterior"

A pesar de tratarse de dos figuras emblemáticas en sus respectivas áreas, el romance de Taylor Swift y Travis Kelce le ha dado a ambos un nuevo impulso mediático. La cantante se ha vuelto en un rostro recurrente en la NFL, mientras que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha ganado más fans a partir de la comunidad swiftie que disfruta ver su relación con la artista.

Sin embargo, esta situación también ha tenido un impacto negativo. En el caso de Taylor, cada partido recibe una infinidad de comentarios violentos por estar en las tribunas durante el juego de los Chiefs. Y en el caso de Travis, se ha asociado su baja de rendimento por su relación romántica, al grado de que hay quienes responsabilizan completamente a la cantante.

" Es sólo el ruido exterior y lidiar con la perspectiva de los demás sobre las cosas", declaró Kelce en conferencia de prensa, este viernes antes del partido del domingo contra los Baltimore Ravens. " Lo escuchas a través de los medios durante toda la temporada cuando no he tenido éxito o las cosas no van bien y tal vez no estamos concentrados, pero si estás en este edificio, sabes lo que está pasando. Hay que asegurarse de concentrarse en la tarea y brindar a todos en el edificio y en ese equipo la percepción correcta”.

El jugador insistió que su relación con la ganadora de 12 premios Grammy se mantiene ajena a todo lo que se dice en los medios, y se concentran en cuidar su vínculo. " Mientras estemos contentos, no podremos escuchar el ruido exterior", añadió, además que bromeó con que es una situación en la que él mismo se puso.

El primer partido al que Taylor Swift asistió fue el 24 de septiembre, contra los Chicago Bears, y desde entonces ha estado en varios juegos. Sin embargo, conforme avanzó su presencia, algunos aficionados e incluso analistas se quejaron de que recibía mucha atención e incluso la concideraron una distracción para los Chiefs.

Sin embargo, un artículo del New York Times destacó que, al menos en postemporada, la cantante apareció apenas un minuto y 16 segundos en el partido contra los Miami Dolphins, y 25 segundos frente a los Buffalo Bills; ni siquiera el uno por ciento del tiempo de transmisión. Por lo que las crítics a Swift son, más bien, infundadas.

