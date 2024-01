NFL: Confirmados los árbitros que estarán a cargo del Super Bowl LVIII

Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens y Detroit Lions vs San Francisco 49ers. Las Finales de Conferencia de la temporada de la NFL prometen duelos atractivos para definir a los dos equipos que se enfrentarán en el Super Bowl LVIII, el cual todavía no conoce sus participantes, pero sí a los árbitros que se encargarán de impartir justicia.

Será la primera vez que el Super Tazón se dispute en Las Vegas y el Allegiant Stadium será el recinto testigo de este evento histórico el próximo domingo 11 de febrero. El encuentro está programado para comenzar a las 17:30 horas del centro de México, y el hombre a cargo del cuerpo de oficiales será Bill Vinovich.

El experimentado árbitro ya fue el encargado principal en el Super Bowl XLIX, disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, y en el LIV, con los Chiefs y 49ers como rivales. Terry Killens, que hará historia al convertirse en el primer oficial que jugó y fue oficial en un partido por el título, será el umpire.

Killens fue linebacker durante su carrera y estuvo del lado perdedor con los Buffalo Bills en la edición XXXI, contra los Rams; como referee lleva cinco años en la NFL. Mientras que Patrick Holt será el down judge; Mark Perlman, line judge; Tom Hill, field judge; Allen Baynes, side judge, y Brad Freeman, back judge. Mike Chase estará a cargo de las repeticiones.

