Thanksgiving Day 2023 EN VIVO NFL Semana 12

Comienza la recta final del año, y con ello la realización de muchas celebraciones como el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde las familias norteamericanas se reúnen para agradecer todo lo que les sucedió a lo largo del año con una deliciosa cena y la NFL en su televisor.

Para esta ocasión los partidos son los siguientes: 11:30, Lions vs Packers; 15:30, Cowboys vs Washington y 19:20, Seahawks vs 49ers.

